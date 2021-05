El incidente ocurrió en horas de la madrugada del pasado 9 de mayo, en un club nocturno ubicado en la zona de Sunset Park, en el distrito de Brooklyn

Un hombre de 30 años fue asesinado tras una discusión sobre el turno para entrar en el baño de un bar en la ciudad de Nueva York (EE. UU). El incidente ocurrió en horas de la madrugada del pasado 9 de mayo, en un club nocturno ubicado en la zona de Sunset Park, en el distrito de Brooklyn.

🚨WANTED for HOMICIDE: On 5/9 at 3:48 am, inside of 4555 3 Avenue in the Bronx, a 30-year-old male was shot 1x in the head following a dispute with the below-pictured male. If you have any information, contact @NYPDTips



☎️800-577-TIPS, all calls are anonymous. pic.twitter.com/HDc75ihFdN