Hispanos apoyan gobernadora NY sobre legislación obligaría ICE presenter orden judicial en lugares sensibles

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Hispanos de diferentes nacionalidades en esta ciudad manifestaron apoyar la legislación que se propone someter la gobernadora de este Estado, Kathy Hochul, que obligaría al ICE presenter una orden judicial al realizar operaciones de control migratorio en “lugares sensibles”, como escuelas, hospitales e Iglesias, entre otros.

En documento de prensa, salvadoreños, dominicanos, hondureños, mexicanos y colombianos, entre otras, solicitando no ser identificados, recordaron que esa disposición existía en administraciones anteriores, pero fue revocada por el actual Departamento de Seguridad Nacional.

La gobernadora ha planteado “siempre haré todo lo necesario para proteger a los neoyorquinos cuando su seguridad esté en riesgo”. “Esto también significa defender a nuestras comunidades inmigrantes cuando los agentes de ICE irrumpen en nuestros barrios y centros comunitarios sin órdenes judiciales”.

Hochul ha declarado que apoya los esfuerzos de ICE para hacer cumplir las leyes penales en colaboración con las fuerzas del orden locales.

Afirmó que permitiría a los neoyorquinos demandar a los agentes federales en los tribunales estatales, en respuesta al tiroteo de una mujer de Minneapolis por parte de un agente de ICE.