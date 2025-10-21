Hispano preso disparó e hirió a otro en NY dentro de un vehículo de prisión

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El hispano Luis Soto, de 32 años, disparó e hirió a otro de un balazo mientras ambos eran conducidos, junto a otros presidiarios, en un vehículo de presión en el Mount Vernon, frontera con El Bronx.

El incidente ocurrió el pasado fin de semana cerca de la avenida Lincoln y la calle Oak, cuando cinco prisioneros eran llevados a la cárcel del condado de Westchester.

La policía dijo que el prisionero herido está en el hospital al recibir un disparo en la pierna mientras estaban dentro de una camioneta de transporte de prisioneros.

Los prisioneros fueron sacados del camión y a Soto se le recuperó un arma de fuego. El arma tenía un cartucho disparado y cuatro activos restantes.

Está detenido por un cargo de contacto forzado, ahora enfrenta cargos adicionales.

“El arma de fuego debería haber sido detectada antes del traslado. Con efecto inmediato, el uso del magnetómetro y el detector de mano del departamento es obligatorio para el procesamiento de todos los nuevos presos», declararon las autoridades.

La Oficina de Integridad en el Cumplimiento de la Ley dentro de la oficina del fiscal de distrito también está llevando a cabo una revisión independiente del incidente.