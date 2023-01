Hazim sugiere reforma para eliminar voto dominicano en exterior porque solo sirve para dilapidar dinero del estado

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El legendario comunicador y comentarista doctor Julio Hazim sugirió al Congreso Nacional modificar la actual ley electoral o una reforma constitucional para eliminar el voto dominicano en el exterior porque esos comicios solo sirven para dilapidar el dinero del estado.

Criticando la elección de los legisladores del exterior en su programa “Revista 110” que se transmite por los canales Coral 39 y Carivisión con millares de seguidores y 111 mil suscriptores en youtube, recordó que las diputaciones de ultramar fueron una creación constitucional como parte de la lucha del líder histórico del PRD y el PRM, el extinto doctor José Francisco Peña Gómez, que buscaba con ello compensar los aportes de la diáspora dominicana a la economía de su país, pero que con el paso de los años, se ha demostrado que se han convertido en un desastre y un disparate porque los diputados electos en el exterior, nunca han hecho nada por la diáspora ni el país.

Hazim dijo que la lucha del doctor Yomare Polanco contra la conspiración que se ejecutó en su contra en las elecciones 2020 de la circunscripción 1 en Estados Unidos, demuestra la inutilidad de esas votaciones en ultramar y la anulación de las diputaciones.

“La disputa que lleva más de dos años por alegado fraude en la elección de Yomare Polanco como diputado de ultramar, podría dejar como beneficio el sometimiento de un proyecto de ley que elimine el voto en el exterior”, añadió el comunicador.

Señaló que la diputación en ultramar en su creación tuvo la intención de mejorar las condiciones de vida de la diáspora, “pero eso fue un desastre y seguía porque había gente que le daba vida: uno en Puerto Rico, Miami, tres en Estados Unidos y uno en Europa”.

Añadió que “eso, para lo único que sirvió fue para gastar dinero, porque no sirvió para nada. Díganme, ¿qué diputado en el exterior ha aportado algo después que se creó esa figura?”.

Explicó que lo único que aportó es que en las últimas elecciones (2020), un comunitario, empresario que decidió postularse no ha quedado conforme con los resultados y tiene una lucha mañana tarde y noche, 365 días dos veces porque Yomare Polanco tiene dos años reclamando que él ganó la diputación que corresponde a Nueva York y sus alrededores.

“Insiste, todo el mundo sabe que eso no se va a revertir y él (Polanco) acusa de corrupción a la junta de allá, a la junta de aquí de complicidad, a los partidos, a los que no lo defendieron, a todos, porque está consciente de que ganó, pero el problema no para ahí”, sostiene Hazim.

“El problema es que demostró que los fondos y la forma en que eso se llevó a cabo, no fue la ideal ni la correcta”, afirmó el comunicador.

“Parece que hubo manejos probados que van a traer el único beneficio que podría tener, si la junta lo decide, que es someter un proyecto de ley o de reforma constitucional que elimine el voto en el exterior. Eso es un disparate que para lo único que sirve es para gastar dinero”, señaló.

Hazim expresó que los legisladores de ultramar tienen que venir y mudarse aquí cuando ganan porque deben estar presentes en las sesiones del congreso nacional.

Puntualizó que a su juicio, el único punto positivo de la lucha de Yomare es haber demostrado que eso es innecesario, un disparate y que solo sirve para gastar dinero innecesariamente.

“No quiero decir corrupción porque aquí se están usando algunos términos que no son apropiados. Específicamente las acusaciones que él (Yomare) le hace a las juntas de allá (Estados Unidos) y de aquí (República Dominicana) porque lo él le dice a Castaños, yo creo que es fuerte y los términos que usan los médicos con las ARS, y yo digo, pueden ser ciertas, pero así no se logra un diálogo”, precisó Hazim.

Dijo que hay que reconocer que la lucha de Polanco no fue en vano.

“Puso de manifiesto que esas elecciones son unas elecciones inútiles”, enfatizó.

LA RESPUESTA DE POLANCO

En respuesta a los comentarios de Hazim, Polanco envió un mensaje masivo a través de sus plataformas digitales en el que dice “Julito no lo dijo, pero quedó claro que el voto dominicano en USA ha sido utilizado por el crimen organizado para capitalizarse y beneficiarse en nombre de la democracia y la constitución dominicana en territorio norteamericano contra ciudadanos norteamericano. Entonces quedan dos caminos: o se repara todo el daño hecho en el 2020 o se eliminan las elecciones en USA para que esa mafia electoral no haga más daño a otros ciudadanos. Espero que quede claro y entiendan que la pelota está en la cancha de las autoridades dominicanas y no en la mía…”