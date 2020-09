Lewis Hamilton se ha llevado la pole en el Gran Premio de Rusia, es la 96ª de su trayectoria y la octava en 2020, donde mantiene una serie impresionante. Carlos Sainz se ha quedado cerca del cuarto puesto, pero se tuvo que conformar con el sexto, aunque en la carrera del domingo (13.10 horas) podría estar en disposición de luchar por el podio. Por su parte, Lewis tiene la primera oportunidad para igualar las 91 victorias de Michael Schumacher, el récord imposible de la F1 que está a punto de caer. Al fondo están los siete campeonatos, también en manos del Kaiser.

Max Verstappen ha emergido en el último suspiro para superar el tiempo de un decepcionante Valtteri Bottas, y Checo Pérez ha dado un golpe sobre la mesa al conseguir el cuarto crono, mientras que su compañero, Lance Stroll, con un coche más rápido (evolucionado) quedó apeado en la Q2.

Tras los Libres 3, donde Sainz fue tercero, las condiciones cambiaron. Se nubló, cambió la dirección del viento y bajó la temperatura, algo que a juicio del piloto, “nos ha hecho tener que resetear. Nos a afectado y he visto desde la Q1 que el coche ya no era el mismo. Pese a todo estoy contento con el sexto y puede que en la carrera estemos luchando con los Renault y los Racing Point. Yo saldré con ganas y a por todas”, explicaba el madrileño.

Lando Norris, con un coche que lleva el nuevo kit aerodinámico delantero, compuesto de nuevo morro ala y ‘bargeboards’, que no tiene el español en su MCL35, ha estado siempre por detrás en cada intento y partirá octavo. No es el piloto al que darle las primeras evoluciones, pero es el que se queda en 2021, lo que siempre pesa.

Max Verstappen ha sido quien ha cambiado el rumbo de la previsión, como ya adelantó MARCA que podía suceder. Muy agazapado durante los libres, con un motor nuevo evidentemente conservado por Honda, el holandés dio lo mejor en el último intento para dejar un vueltón y dejar en evidencia a un Bottas que esta vez no ha sido pole en su circuito predilecto.

La salida, con muchos metros entre la línea y la primera curva, es el momento crítico y definitorio en esta carrera. Luego, las opciones de adelantar se reducen de forma drástica. Allí, Sainz puede tomar un buen rebufo y ganarle la partida a otro como Bottas o el propio Verstappen que no destacan este año por su forma de arrancar. Una óptima puesta en acción puede definir las posiciones de podio, y el MCL35 puede mejorar sensiblemente si se vuelve al calor y a las altas temperaturas de la mañana del sábado y del viernes, como dice la previsión. Nada está decidido de antemano.

En la, Q2, un accidente de Sebastian Vettel, a falta de 2:15 para el final, armó el lío en Sochi con la bandera roja. Lewis Hamilton estaba sin tiempo, ya que se le retiró el primero al exceder los límites de la pista. Ricciardo, Bottas y Sainz habían hecho los deberes y encabezaban la tabla.

Seb perdió el Ferrari de atrás, uno de sus grandes handicap con el coche de este año, y golpeó las barreras, aunque afortunadamente no sufrió lesión alguna. Es complicado pilotar un coche en el que no se tiene ninguna confianza.

La reanudación era una carrera al sprint por salir, dar una vuelta entera de instalación, y llegar con algún segundo antes de la bandera a cuadros. Lewis lo logró por un solo segundo y pudo pasar con el cuarto mejor tiempo a la Q2. Sainz fue como tercero, tras Bottas y Ricciardo.

