Lewis Hamilton ya es el piloto más victorioso de la historia de la F1. El inglés, en una carrera con suspense al inicio, pero muy cómoda al final, se ha adjudicado su 92ª victoria de Gran Premio en Portugal, con lo que supera las 91 de Michael Schumacher. La historia es toda suya, al menos en números, y lo que le queda por delante.

Lewis se dispara hasta los 256 puntos en el campeonato, 80 por delante de Valtteri Bottas, que tuvo que ceder el liderato en la vuelta 20 con problemas de neumáticos, unos problemas que su compañero pudo sobrellevar.Así pues el inglés tendrá en Imola, la próxima semana, el primer ‘match ball’ para el séptimo título Mundial. Lo logrará Si Bottas acaba del octavo para abajo y Lewis vence en el mítico trazado italiano.

La carrera del español, secto al final, fue un tiovivo, muy sincronizada con el sube y baja del trazado de Portimao. Líder de carrera desde la vuelta 2 a la 6 y luego, intentando lidiar con un McLaren que cada vez va a menos respecto al resto de equipos de la zona media.

More silverware for @Max33Verstappen 🏆 Read all about his drive to P3 in the #PortugueseGP 🇵🇹👇

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) October 25, 2020