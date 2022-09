Haidy Cruz presenta su primer libro “Sin Dieta Ni Excusas”

“Está disponible desde el 15 de septiembre en Cuesta Libros”

SANTO DOMINGO.- La coach certificada de salud y experta en pérdida de peso Haidy Cruz, presentó su primer libro de recetas, “Sin Dieta Ni Excusas”, una combinación de platos saludables y fáciles que permitirá llevar un estilo de vida sano sin mucho esfuerzo.

“Sin Dieta Ni Excusas” cuenta con 32 recetas variadas divididas en categorías puntuales como dulces saludables, pasta sin culpas, desayunos, zumos refrescantes, recetas altas en proteína, snacks fit y variedad de opciones para llevar una alimentación equilibrada.

“Siempre he sido muy creativa en la cocina, tanto así que mis amigos más cercanos me llaman la Chef Frustrada y también mi familia y mis seguidores me impulsaron a hacerlo una realidad. La salud lo es todo y por ende tenemos la solución en nuestras manos porque el alimento es nuestra medicina”, sostuvo Cruz.

La también influencer, destacó que materializar el deseo de hacer esta entrega ha sido un arduo trabajo y un largo camino, puesto que este libro fue elaborado antes de la pandemia, y para esta fecha tiene dos ediciones más casi listas.

“Sin Dieta Ni Excusas”, disponible en Cuesta Libros, ofrece una variedad de opciones y busca educar al público en sentido de que comer saludable no tiene que ser aburrido. “Estamos aquí de paso y la idea de vivir a plenitud es morir joven a la mayor edad posible. Lo que comes te aleja de una enfermedad o te aleja de ella”, puntualizó.

Haidy Cruz también es empresaria, propietaria de Vitahealthcorp y Vitalifestyle (USA) y tiene más de 11 certificaciones en fitness y salud en especial en nutrición bioquímica y un diplomado en Harvard. Primera mujer en competir en todas las categorías de fitness y ganarlas. 10 veces ganadora de fisiculturismo.

La puesta en circulación del libro cuenta con el apoyo de Mercasid, en especial con las marcas Figaro, Avena Americana, Nutra y Crisol; así como de Banreservas.