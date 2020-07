Santiago, R.D.– El Consejo de Administración del Club Recreativo de los Periodistas de Santiago entregó este viernes una placa de reconocimiento al director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), ingeniero Silvio Durán, en agradecimiento por el apoyo que ofreciera para mantener funcionando sus instalaciones recreativas.

La entrega fue realizada en un breve acto llevado a cabo en los salones del Consejo Administrativo de la institución acuífera donde, en nombre del Club Recreativo, una comitiva integrada por su presidente, periodista Perfecto Martínez, el vicepresidente Carlos Arroyo y el Tesorero Frank Reyes, hicieron formal entrega al ingeniero Silvio Durán.

Tanto Perfecto Martínez como Carlos Arroyo destacaron la solidaridad, entrega y actitud siempre receptiva que exhibiera el funcionario, ante cada solicitud de colaboración que en diferente momento hiciera el Club para asegurar su operatividad.

Destacaron que gracias a CORAASAN y a la buena voluntad y disposición de su director general, el Club Recreativo ha contado con facilidades puntuales en las áreas de jardinería, seguridad 24/7 y servicio de agua potable.

“Es de justicia destacar que sin el apoyo desinteresado de CORAASAN al Club Recreativo se le hace extremadamente difícil mantener abiertas sus instalaciones para provecho de los Periodistas y sus familiares. Por eso nuestra valoración y agradecimiento a la colaboración permanente que nos dispensara su director Silvio Duran”, dijeron.

Expresaron la esperanza de que las autoridades que dirigirán los destinos de CORAASAN a partir del 16 de agosto, continúen haciendo posible que los periodistas de Santiago dispongan de las facilidades recreativas que les ofrece su Club Recreativo.

De su lado, el ingeniero Silvio Durán agradeció el gesto del Club Recreativo y dijo que como funcionario público siempre mantuvo abiertas las puertas de la institución, no solo con el sector de la prensa, sino con todos los sectores de la sociedad de Santiago “porque esa fue la misión que me encomendara el presidente Danilo Medina cuando me nombró en el cargo”.

“Agradezco al Consejo de Administración del Club Recreativo por este honor que me hacen. Quiero decirles que interpreto la prensa como un auditor de las instituciones públicas y del pueblo. Entiendo que no solo yo debí darles el apoyo, sino que todo funcionario público que quiere que le vigilen debe ofrecer todo el apoyo a los periodistas”, sostuvo.

Afirmó que las puertas de su despacho siempre estuvieron abiertas tanto para los periodistas como para las juntas de vecinos, las comunidades y la sociedad en sentido general, “además de que mi celular siempre estuvo a disposición del pueblo, porque con esos fines fui encargado de las funciones que desempeñé al frente de CORAASAN”.

Tras destacar la importancia de los periodistas y medios de comunicación en la sociedad, sugirió a los que ejercen tan importante función evitar dañar la moral de las personas y que hagan un ejercicio humano, que destaque los valores de las personas y que siempre tenga como estandarte la verdad.