Por Elena Crespi Asensio

elperiodico.com

Actualmente se habla más de sexualidad que antes y esto es una gran mejora. A pesar de que se habla más, no siempre se habla de manera saludable. El modelo que hemos aprendido está muy focalizado a hablar solo de relaciones sexuales, coitales, cisheterosexuales y donde el orgasmo del hombre cis es el auténtico protagonista. Una sexualidad machista, vaya.

¿Tú hablas de tus deseos y fantasías sexuales con tu pareja? ¿Podéis hablar con confianza, tranquilidad y sin tabúes para poder mantener vivo el deseo y el juego en vuestra relación? Te lo pregunto porque el otro día leía una encuesta que han hecho desde ‘We Vibe’ en la que daban unos datos que me van llamado la atención. Te explico: los resultados de su encuesta dicen que “el 29% de las mujeres del estado español tratan en profundidad el tema de los deseos y las fantasías sexuales durante los tres primeros meses de relación; en el caso de los hombres, el 27% lo trata el primer mes de relación”. (Si te fijes, las encuestas son muy binarias y pocas veces incorporan datos de personas que no lo sean). Y yo me pregunto: si la relación sigue adelante, ¿se habla de todo?

En la consulta nos encontramos, habitualmente, que las relaciones que llevan más tiempos juntas ya no hablan de sexo y tienen más vergüenza a decirse las cosas. Parece contradictorio, ¿verdad? ¿Cuánto más tiempo lleves con una persona, menos hablas de sexo y más tabú es el tema? Está claro que no pasa en todas las relaciones, las hay que siempre están enriqueciendo su sexualidad conjunta, pero otros incorporan una manera de funcionar desde el principio y siguen así. Y, a menudo, “seguir así” quiere decir mantener una relación sexual centrada en la penetración y en el placer del pene (sobre todo del del hombre cisheterosexual). ¿Y quién sale perdiendo de todo? Las mujeres. Sobre todo las cisheterosexuals que son las que sufren más la brecha orgásmica.

Déjame volver a lo que pasa al inicio de una relación. Parece ser que es cuando hay más explosión de juego sexual (debido a la novedad y a la subida de dopamina, entre otros) y también es cuando hay más conversaciones sobre sexo. ¿Por qué crees que pasa esto? Yo tengo mis teorías, entre ellas pienso que vivimos en una sociedad tan hipersexualizada que las relaciones sexuales (porque no se suele hablar de sexualidad en general, se habla de la manera de tener relaciones sexuales) ocupan un lugar central porque:

• Al inicio suele haber más deseo y excitación (por el que comentaba anteriormente: la novedad y la dopamina) y esto empuja a que haya más contacto sexual físico y que haya más ganas de habla del tema y más curiosidad para conocer como funciona la otra u otras personas

• Es lo que se espera: socialmente se nos empujas para que el sexo sea uno de los temas centrales de las relaciones. Y no solo hablar de sexo, sino que se tiene que mostrar un gran interés por el tema, dominio de todo lo que tiene que ver con el sexo y ganas de tener relaciones sexuales. Por lo tanto, imagínate como tiene que hacer frente a todo ello una persona asexual que se sale de los estándares machistas que se espera sobre las conversaciones de sexo.

Parece ser, según la estadística que te comentaba antes, que la compatibilidad también es importante por las personas que respondieron, puesto que el 41,4% de las mujeres y el 40,9% de los hombres han acabado y/o se plantearían acabar una relación si esta no es sexualmente satisfactoria. Y esto me parece un dato curioso y relevante porque nos podemos preguntar: ¿qué se entiende por satisfactoria? ¿Y cuánto tiempo esperarían para acabar con este vínculo?

Me explico: en el caso de una relación de dos personas, ¿las dos miden la satisfacción sexual del mismo modo? Evidentemente no, pero tengo en mente tantos mitos y mentiras que nos han explicado sobre el sexo que creo que las expectativas que cada persona tiene sobre cómo funcionará su vida sexual compartida seguro que influyen en negativo.

Por otro lado, me parece muy lógico que uno de los baremos para algunas personas para decidir si quieren seguir vinculándose con alguien sea si sus relaciones sexuales funcionan o no, lo que me pregunto es si han hecho algo para intentar mejorar sus relaciones sexuales o si a la primera de cambio han decidido que no merecía la pena. Nos acompaña una creencia que nos dice que o eres compatible sexualmente con alguien o no hay nada a hacer y esto no es cierto puesto que la sexualidad es un aprendizaje y no es algo estático. Está claro que hay incompatibilidades pero no suele ser una incompatibilidad del 100%. Por lo tanto, ¿se ha puesto en juego alguna solución para intentar mejorar la satisfacción sexual? ¿O vivimos una sexualidad tan líquida, como decía Zygmunt Bauman, que a la mínima que algo no funciona ya la lanzamos a la basura?

Para no tirar nada que pueda ser muy provechoso si le damos una oportunidad te recomiendo que hables de manera sincera y transparente sobre tus deseos y fantasías sexuales con quienes tengas relaciones sexuales porque así permitirás que te conozcan mejor y te ayudará a conocer mejor las personas con quienes tienes sexo. Y esto hace que el nivel de satisfacción sexual aumente.