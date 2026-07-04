Grupo Ramos inaugura nueva Multiplaza en San Isidro con inversión superior a RD$1,200 millones

Bartolo García

Grupo Ramos inauguró una nueva sucursal de Multiplaza en San Isidro, específicamente en el sector Nuevo Amanecer, en Santo Domingo Este, como parte de su estrategia de expansión y fortalecimiento de la oferta comercial en el país. La obra, desarrollada con una inversión superior a RD$1,229 millones, beneficiará a una comunidad de más de 9,000 residentes y visitantes, además de generar 109 empleos directos.

El nuevo establecimiento corresponde a la quinta Multiplaza de la cadena a nivel nacional y alberga la tienda Sirena número 32, elevando a 93 el total de establecimientos operados por Grupo Ramos en el país. El formato Multiplaza ofrece un espacio moderno que integra comercios, productos y servicios en instalaciones diseñadas para brindar mayor comodidad a los clientes.

Como parte de su compromiso con el desarrollo de las comunidades donde opera, la empresa realizó una donación de equipos de computación al INFOTEP San Isidro para la habilitación de una nueva aula de inglés, además de mobiliario para la escuela Juan Isidro Pérez, beneficiando a más de 700 personas entre estudiantes y participantes de programas de formación.

Durante el acto inaugural, el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, destacó el crecimiento que experimenta la denominada Ciudad Costa del Faro y valoró la confianza de Grupo Ramos al continuar invirtiendo en el municipio. El ejecutivo municipal afirmó que la presencia de dos establecimientos de la empresa en una misma avenida refleja el potencial de desarrollo de la zona y la capacidad de la compañía para responder a las necesidades de la comunidad.

La nueva infraestructura cuenta con más de 4,600 metros cuadrados, de los cuales 2,400 metros cuadrados están destinados a la sala de ventas y 218 metros cuadrados a espacios comerciales para alquiler. Durante la inauguración, la directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Grupo Ramos, Vanessa Alba, afirmó que la apertura representa un compromiso con el crecimiento de la comunidad y con el acceso de los ciudadanos a productos y servicios de calidad.

Esta inauguración forma parte de la Visión 2030 de Grupo Ramos, que contempla duplicar su red de establecimientos y superar las 160 unidades en todo el país. La empresa informó que solo en 2025 abrió 20 nuevas sucursales, fortaleciendo su presencia nacional y elevando su plantilla a más de 8,000 colaboradores, reafirmando su apuesta por el desarrollo económico y la generación de empleos en la República Dominicana.