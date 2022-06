El joven venezolano Greg Sewo, creador de contenido digital de humor para adultos, tuvo que emigrar ante la situación de Venezuela para buscar un mejor futuro; en su recorrido por Brasil y Argentina, ha logrado superar las adversidades recopilando muchas vivencias.

Su nombre de pila es Greg Allessandro Sewo Hernández, nacido en el año 2000 en Maracay, estado Aragua en la región central, como mucho jóvenes de su país le tocó salir en busca de sus sueños, hoy tiene una presencia importante en las redes sociales, @gregaventuras.

Con casi dos años fuera de Venezuela, y un poco más con fuerte presencia en las redes, Greg se ha convertido en un creador de contenido de sus vivencias con originalidad, mostrando todo su proceso de migración por Brasil y Argentina, y su experiencia de vida.

En su periplo por tierra, desde los valles aragüeños hasta el Roraima y la Amazona Brasileña, atravesó por tierra la frontera, sobrepasando las trochas, siempre dejando su anécdota con humor, G. Sewo nos cuenta que “cuando llegue a Brasil empecé trabajando con una bicicleta vendiendo chicha, hasta que logré reunir para una moto”.

“Con la moto que me compre seguí vendiendo chicha” afirmó Greg Sewo, quien nos contó una de sus anécdotas: “un día cuando estaba regresando a mi casa tuve un accidente de moto con un repartidor brasilero, cuadre con él para pagarle por la reparación de su moto por la caída, a los días me fue a buscar a mi casa a pedirme más dinero así que me negué y él habló con los traficantes de la Favela donde yo vivía para que me amenazaran y yo diera más dinero, me negué, y por miedo me fui a casa de un amigo lejos, pero lo que no me esperaba es que los traficantes secuestraran al compañero de habitación que yo tenía, para hacer que yo apareciera y pagar más dinero para que lo soltaran, al final termine en una Favela hablando en portugués con un traficante para bajar la cantidad de dinero que me estaban pidiendo” tuve que pagar destaca el venezolano.

“Migré más que todo para poder desarrollar mi carrera de comediante, puesto que había muchas complicaciones para hacer shows de comedia en Venezuela”, destacó Greg S. “la migración ha sido dura, ¡pero también muy gratificante! Logré mejorar mi calidad de vida”.

Elegí Brasil porque era el país para hacer escala hacia Argentina, solo que perdí el vuelo que tenía y tuve que quedarme en Brasil para volver a reunir el dinero y poder llegar a Buenos Aires, escogí Argentina como destino, ya que para mi percepción es el país donde hay mejor cultura de Stand up, por su cantidad de teatros y enorme trayectoria de comedia en habla hispana, resaltó el @GregAventuras.

Al preguntar de ¿Cómo dio con su profesión? G. Sewo, respondió “Un amigo me motivó a presentarse en un concurso de comedia, ya que para él yo era bastante chistoso por la forma en la que me expresaba, así que fui y gané. Desde ese día le agarré el gusto de sacarle risas a la gente solamente con las cosas que digo”.

Agradezco que abrí mi mente y vi que la vida no es solamente sobrevivir, y agradezco las oportunidades que he tenido en Argentina para aprender sobre comedia, ya que acá existe un concepto y una manera de ejecutarla muy diferente a la que yo conocía, afirmó Greg.

Hoy, con 4 años dedicándose al Stand up y la comedia, Greg S. Narra que se impresiona del vuelco positivo que ha dado su vida, de ser el bachiller comerciante de un mercado, a todas la vivencia que ha podido reunir, haciendo presentaciones de su show en Argentina que él deja ver en sus cuentas en redes @gregaventuras como Tiktok, Facebok e Instagram.