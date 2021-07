El director general del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell (IGN-JJHM) y presidente de la Fundación Sabores Dominicanos (FSD), Bolívar Troncoso Morales, fue condecorado por el gobierno mexicano y el complejo turístico sostenible Xcaret con el diploma y la medalla “Cátedra de Sostenibilidad Turística Arquitecto Miguel Quintana Pali”, por su labor académica como profesor e investigador de 30 años de trabajo ininterrumpido por toda América, África, Europa y otros territorios.

El educador especialista en Historia y Geografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recibió el diploma de manos del secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, y la medalla de la Cátedra de Turismo Sostenible de parte del arquitecto Miguel Quintana Pali, creador, dueño y presidente del complejo Xcaret.

La entrega del reconocimiento se realizó en Playa del Carmen, Estado de Quintana Roo, destino turístico en el cual Troncoso Morales ha desarrollado varias contribuciones en los aspectos del turismo sostenible.

“Para mí fue una gran sorpresa, tengo el honor de ser el primero en recibir esta distinción lo que me llena de satisfacción. Me informaron que se hizo un listado de los expertos en turismo sostenible en las Américas que han estado trabajando en el tema, y al presentar mi labor de más de treinta años difundiendo el turismo sostenible por toda América, me hicieron merecedor de este reconocimiento”, expresó Bolívar Troncoso.

Miguel Torruco Marqués, es el fundador de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo (CONPEHT) y como secretario de turismo del gobierno de México unió esfuerzos con la Fundación del Grupo Xcaret como proyecto modelo de desarrollo sostenible en el mundo y que ha ganado premios mundiales, otorgan este año el premio, siendo Bolívar Troncoso Morales, el primero en recibirlo a unanimidad.

“Este premio también enaltece a la República Dominicana como un destino turístico que va hacia la sostenibilidad, y esa es la meta que nos hemos trazado en más de 30 años de labor académica”, indicó Troncoso Morales quien ha impartido conferencias, cursos y talleres en su natal República Dominicana, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, Zanzíbar de África, entre otros.

Importancia de la distinción

Este premio es sumamente importante porque se trata de una alianza público privada entre la Secretaría del Estado de México y una fundación de una cadena hotelera de mucho capital. Poseen miles de hectáreas, dos hoteles sostenibles y 20 parques temáticos que han ganado premios internacionales.

Imparte cátedra magistral

Durante su estadía en México, Troncoso Morales fue invitado para ofrecer la cátedra magistral “Las tendencias actuales del turismo y sus retos”, la primera que realiza la Facultad Internacional de Turismo de la Universidad Anáhuac Cancún, la cual estuvo dirigida a estudiantes de grado y posgrado, representantes de universidades de la CONPEHT de México, de instituciones dominicanas y de otros países de América.

Y es que esta institución de educación superior, con certificados internacionales, ha creado la cátedra y maestría de turismo sostenible y el doctorado en turismo y servicio orientado hacia la sostenibilidad.

Troncoso Morales impartió la cátedra magistral motivado por la firma de un acuerdo que recientemente firmó la Universidad con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), para impartir maestrías y doctorados en el área de la sostenibilidad turística. Actualmente están inscritos 114 dominicanos egresados de hotelería, turismo y gastronomía.

En la Universidad firmó el libro de invitados distinguidos, el cual suscriben personalidades relevantes en sus países y en otras partes del mundo.