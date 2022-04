Homero Figueroa destacó que República Dominicana es un país respetuoso de los derechos humanos

El vocero del Gobierno y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Homero Figueroa, sostuvo este jueves que el gobierno dominicano investigará la agresión de militares contra un haitiano captada en un video publicado por el exministro de Relaciones Exteriores haitiano, Claude Joseph.

Figueroa manifestó que las autoridades investigarán las circunstancias del hecho y que se tomarán las sanciones necesarias.

Sin embargo, el funcionario explicó que la agresión captada en el video no se trata de una conducta sistemática.

“Es inaceptable, pero no se trata de una conducta sistemática, no podemos decir que eso es lo que sucede con todo el mundo, excesos hay en todos los países. No es la conducta típica de un miembro de las Fuerzas Armadas entrenado. Será investigado y habrá las consecuencias que tengan que haber”, dijo.

Destacó que la República Dominicana es un país respetuoso de los derechos humanos.