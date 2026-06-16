Gobierno amplía flotilla del INESPRE para llevar más alimentos a precios accesibles a todo el país

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano entregó 30 nuevos camiones al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), como parte de un proceso de modernización que busca fortalecer la distribución de alimentos en todo el territorio nacional. Con esta nueva incorporación, la institución eleva a 55 las unidades integradas recientemente a su flotilla vehicular.

Durante el acto realizado en la explanada frontal del Palacio Nacional, el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso del presidente Luis Abinader de acercar alimentos de calidad a la población y fortalecer los mecanismos de apoyo a los productores nacionales.

El funcionario recordó que el pasado 28 de abril fueron entregados los primeros 25 vehículos y explicó que los nuevos camiones permitirán ampliar la cobertura de las bodegas móviles, agilizar el transporte de productos de la canasta básica y mejorar la frecuencia de abastecimiento en comunidades de todo el país.

“Esta entrega representa una acción oportuna para garantizar que los alimentos lleguen a más familias dominicanas con calidad y a precios justos”, expresó Bautista, al tiempo que resaltó que la medida contribuirá a reducir los costos de intermediación y a fortalecer el vínculo directo entre productores y consumidores.

Por su parte, el director del INESPRE, David Herrera Díaz, valoró el respaldo que ha recibido la institución durante la actual gestión gubernamental y afirmó que el presidente Luis Abinader ha impulsado políticas orientadas a garantizar el acceso de la población a alimentos esenciales, al tiempo que protege la producción agropecuaria nacional.

Herrera destacó que la ampliación de la flotilla representa un avance significativo en la transformación operativa del organismo, permitiendo una distribución más eficiente de los productos en las distintas regiones del país. Asimismo, informó que próximamente serán incorporados cinco camiones refrigerados, que completarán el plan de fortalecimiento logístico de la entidad.

La entrega simbólica de las llaves estuvo a cargo del ministro Administrativo de la Presidencia y contó con la participación de autoridades del Gobierno, entre ellas el director de Gabinete del Ministerio Administrativo de la Presidencia y el subdirector del INESPRE, Samuel Toribio. Las nuevas unidades permitirán continuar fortaleciendo la misión institucional de garantizar alimentos asequibles, apoyar al sector productivo y beneficiar a miles de familias dominicanas.