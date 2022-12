Fusión nuclear: un hito científico que esperó 70 años para hacerse realidad

La fusión nuclear consiste en una reacción en la que dos núcleos de átomos ligeros se unen para formar otro más pesado, al tiempo que se liberan enormes cantidades de energía. A diferencia de la fisión nuclear, que se emplea para generar electricidad en todo el mundo, la fusión no origina residuos nucleares de larga duración. (John Jett and Jake Long/Lawrence Livermore National Laboratory/Handout via REUTERS )