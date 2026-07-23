“Fusión Íntima” regresa con una nueva temporada de conciertos en Santo Domingo

Bartolo García

Santo Domingo.– La plataforma musical “Fusión Íntima” inició una nueva temporada de presentaciones en vivo en el Courtyard by Marriott Santo Domingo, ubicado en la avenida Máximo Gómez, con una programación que se extenderá de julio a septiembre y que busca fortalecer los espacios dedicados a la bohemia contemporánea en la capital.

El proyecto, creado por Nety Santos y Samuel Mejía, apuesta por ofrecer un formato donde predominen la cercanía entre los artistas y el público, la calidad interpretativa y un ambiente elegante, reuniendo a reconocidas figuras de la música dominicana en una serie de conciertos íntimos.

Samuel Mejía y Nety Santos, acompañados de los artistas Dila, Ruth La Cantante, Roberto del Castillo, Krisspy, Bruno y Ayelidis

La apertura de la temporada estuvo a cargo del cantante Bruno, con el espectáculo “Un Bohemio Sonero”, una presentación que incluyó un recorrido por canciones emblemáticas de distintas generaciones, bajo la dirección musical de Samuel Mejía y el respaldo de una banda integrada por destacados músicos nacionales.

Actuación del concierto “Un Bohemio Soreno”, protagonizado por Bruno

Los organizadores informaron que la programación continuará el 29 de julio con la participación de Roberto del Castillo, mientras que el 5 de agosto será el turno de Dila & Ruth, con el espectáculo “Tributo a Joaquín Sabina en voz de mujer”. Posteriormente se presentarán Samuel González, el 12 de agosto, y Mabel Peguero, el 19 de agosto, con el concierto “Historias que se cantan”.

Los artistas Roberto del Castillo y Bruno, cantando en dúo.

Además de la propuesta artística, cada encuentro ofrecerá una experiencia que combinará la música en vivo con la oferta gastronómica y de coctelería del hotel, convirtiéndose en un espacio pensado para compartir entre amigos, en pareja o disfrutar de un ambiente de after office.

La dirección musical de “Fusión Íntima” está a cargo de Samuel Mejía, productor con más de dos décadas de trayectoria, mientras que la producción general recae sobre Nety Santos, productora de espectáculos y estratega de comunicación. Los organizadores anunciaron que nuevos artistas serán revelados progresivamente a través de las redes sociales oficiales de la plataforma.

Fundada en 2024, “Fusión Íntima” debutó con 11 noches consecutivas en Casa de Teatro, consolidándose como un escenario para reunir a artistas consagrados y talentos emergentes. Las reservaciones para la nueva temporada están disponibles a través del teléfono 849-581-1432, mientras que la programación puede consultarse en la cuenta oficial @fusion_intima.