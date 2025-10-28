Fundación SOLN en NY se suma al presidente Abinader en auxiliar dominicanos afectados por Melissa

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El presidente de la Fundación Solución Nacional (SOLN), Roberto Rojas, declaró este lunes que su entidad sin fines de lucro se suma al esfuerzo que el presidente Luis Abinader ha venido haciendo a favor de dominicanos afectados por el huracán Melissa en la República Dominicana.

Hablando ante líderes comunitarios, políticos, religiosos y activistas sociales durante una rueda de prensa efectuada en la oficina de la Fundación, ubicada en el 560 W. de la calle 175, entre las avenidas Audubon y Saint Nicholas, en el Alto Manhattan, agradeció la respuesta rápida y efectiva del mandatario, durante y después del paso del fenómeno natural.

«Se ha dicho que cada uno de nosotros es gobierno, porque siempre queremos dejar que el mismo lo resuelva todo, y nosotros como Fundación ya hicimos el primer levantamiento en Cristo Rey sobre una casa que resultó semi destruida y los materiales para su reconstrucción llegan en los próximos días».

«No podemos esperar a que el gobierno, donde hay personas agraviadas, con hijos pequeños, no tienen donde ir, ante esa situación, nosotros como empresario que podemos colaborar en situaciones como esa, tenemos que hacerlo, por eso estamos accionando”.

«Dentro de las posibilidades de la Fundación ya hemos hecho el levantamiento de varias viviendas, pero con sillas de rueda, bastones, medicinas primarias, pampers, entre otras cosas, estamos asistiendo muchas personas con necesidades primarias que uno puede resolverle como Fundación inmediatamente».

«Quiero decirles a ustedes los periodistas y al mundo, que SOLN lo que hace es con recursos propios de nuestros negocios, porque cada día le pedimos a Dios que nos ayude y agradecemos a nuestras comunidades que nos dan apoyo firme porque saben que reciprocamos para atrás lo que nos dan».

«Pero la Fundación, hasta el día de hoy, no ha recibido un centavo del gobierno ni de nadie, sí de muchos voluntarios que encuentran aquí sillas de rueda, pampers, bastones y los traen a nuestro local y los enviamos a RD».

«Hasta el día de hoy, nuestro Consorcio Hermanos Rojas, desde que iniciamos a incursionar en el área empresarial (2001), sacamos un porciento de los beneficios para obras comunitarias y de esa misma forma lo hago aquí en Estados Unidos».

Detalló que dentro de los negocios que desarrollan figuran la inmobiliaria, construcción y de préstamos, porque tienen una financiera en RD. Aquí en NY en el área de transporte, agencia de envío y otras.

«Nuestra oficina principal en la RD se encuentra en la avenida Emilio Produme No. 2, DN. Y otras oficinas dispersas a nivel nacional». Ver = https://www.facebook.com/profile.php?id=61573729377622#

Calificó de muy positivas las iniciativas del presidente Abinader ante la situación provocada por el fenómeno atmosférico, y los dominicanos cada día deberíamos de sentirnos más orgullosos del mandatario, porque ha demostrado esa calidad humana y ha puesto por delante la hermandad y lo humano que es, como lo ha demostrado con Melissa, como lo ha hecho anteriormente, que ha puesto primero la vida ante cualquier situación de productividad.