Fuerza del Pueblo reitera respeto a las decisiones de los tribunales y su compromiso contra la corrupción

Bartolo García

Santo Domingo. El titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo y miembro de su Dirección Política, Raúl Martínez, expresó que la organización mantiene una posición de respeto a las decisiones de los tribunales, al referirse al fallo que declaró el “no ha lugar” a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta en procesos relacionados con presuntos actos de corrupción.

Martínez sostuvo que, independientemente de las opiniones que pueda generar la decisión judicial, la Fuerza del Pueblo continuará respaldando el respeto al debido proceso, la independencia del Poder Judicial y las garantías constitucionales que protegen a toda persona sometida a la justicia.

“El respeto a las decisiones judiciales forma parte esencial del Estado de derecho. Corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad penal o no de los ciudadanos, conforme a las pruebas y al marco legal vigente”, manifestó el dirigente político.

No obstante, aclaró que respetar una sentencia no significa renunciar a la exigencia de transparencia, rendición de cuentas y consecuencias frente a cualquier acto de corrupción que pueda ser debidamente comprobado por las autoridades competentes.

El dirigente enfatizó que la Fuerza del Pueblo mantiene una postura firme de rechazo a toda manifestación de corrupción y defensa de la no impunidad, siempre dentro del respeto a los derechos fundamentales y a las garantías procesales establecidas por la Constitución y las leyes.

Asimismo, señaló que la lucha contra la corrupción debe desarrollarse con independencia institucional, rigor jurídico y objetividad, evitando que sea utilizada como herramienta de persecución política o de presión mediática. Finalmente, reiteró el compromiso de la organización con el fortalecimiento institucional, la independencia de la justicia y la promoción de mecanismos efectivos de transparencia en la administración pública.