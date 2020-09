La boda del cronista deportivo Franklin Mirabal y la presentadora de televisión Dianabel Gómez denominada la boda deportiva, se convirtió en uno de los eventos más esperados del espectáculo del 2019 en el país.

Sin embargo, lo que era una historia digna de un cuento de hadas protagonizada por Franklin y Dianabel se ha convertido en un dolor de cabeza para la ahora ex pareja, actualmente en proceso de divorcio.

En enero del 2019, semanas antes de su tremenda boda, Mirabal le regaló un Mercedes Benz a su entonces prometida valorado en nada más y nada menos que dos millones de pesos, el cual, pese a que las malas lenguas, en ese momento, lo relacionaban con un intercambio, pues resultó ser que el cronista todavía lo está pagando.

Y es que de acuerdo a informaciones, Franklin se siente «desconsiderado» luego de intentar manejar la crisis, la separación en silencio con Dianabel antes de que explotara la bomba y saliera de su internamiento por el Covid-19.

Es por eso que el periodista, quien se ha casado cuatro veces, mando a buscar su Mercedes Benz donde Dianabel debido a que esta, alegadamente, no tiene «solvencia económica» para continuar con los pagos del auto de lujo que fue parte del regalo de boda.

Pero la cosa no queda ahí, y es que una fuente vinculada a la presentadora de “Pégate y Gana con el Pachá” dijo que la que tomó la decisión de devolver el ‘Mercedes Benz’ fue de Dianabel por dos motivos: “El carro en realidad ella lo mando el delear donde se adquirió porque se debe una gran parte del dinero. Y Dianabel no puede seguir pagando porque el vehículo no está a su nombre”.

La misma fuente, asegura, además, que Gómez se intentó comunicar con Mirabal por diferentes vías, pero este no quiso firmar un poder para que después que ella termine de pagarlo sea de su propiedad.

Hasta donde va a llegar esto, solo el tiempo lo dirá, tan felices que era la pareja en las redes sociales y antes de casarse. Será que Franklin no está apto para el matrimonio.