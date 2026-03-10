Francisco Domínguez Brito pide retirar la fusión del Ministerio de Educación y convocar revisión del Pacto Educativo ante la revolución tecnológica

SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial Francisco Domínguez Brito pidió este lunes al presidente de la República retirar del Congreso Nacional el proyecto de ley que busca fusionar el Ministerio de Educación de la República Dominicana con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, al considerar que el país necesita fortalecer, y no diluir, la institucionalidad educativa.

Francisco Domínguez Brito afirmó que la educación dominicana enfrenta retos demasiado grandes como para improvisar reformas administrativas sin una discusión profunda con la sociedad.

“Hoy el mundo vive una transformación acelerada por la robótica, la inteligencia artificial y la automatización. Nuestro principal desafío como país es formar capital humano capaz de competir en esa nueva economía”, expresó.

Sostuvo que, en lugar de concentrarse en una fusión burocrática, el Gobierno debe convocar de manera urgente una revisión del Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana, con la participación de universidades, maestros, sector productivo y expertos en tecnología.

“El país necesita redefinir qué vamos a enseñar, cómo vamos a formar a nuestros jóvenes y qué capacidades requerirá el mercado laboral del futuro. La educación debe prepararnos para la productividad, la innovación y los nuevos empleos que están surgiendo”, señaló.

Francisco Domínguez Brito advirtió que la República Dominicana corre el riesgo de quedar rezagada si no adapta su sistema educativo a los cambios tecnológicos que ya están transformando la economía mundial.

“Formar capital humano debe ser la prioridad nacional. Sin educación pertinente y de calidad no habrá desarrollo, ni mejores empleos ni aumento real de los salarios”, concluyó.