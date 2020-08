El ex presidente Bill Clinton sonríe y hace un gesto de placer mientras una de las víctimas de Jeffrey Epstein le hace un masaje en el lobby de un aeropuerto en Portugal.

Este viernes se conocieron unas imágenes que confirmarían que la relación entre Clinton, de 72 años, y Jeffrey Epstein era mucho más estrecha de lo que se creía.

Se sabe que el ex mandatario estadounidense viajó en numerosas ocasiones en el jet privado del magnate condenado por pedofilia y por dirigir una red de trata de menores y que murió en una cárcel en Estados Unidos.

En las fotos, a Clinton se lo ve relajado y sonriente mientras Chauntae Davies, entonces de 22 años y quien era la masajista personal de Epstein, frota sus manos en los hombros del ex mandatario. Las imágenes fueron reveladas por Daily Mail.

