El FBI investiga un intento de asesinato contra Trump cerca de su club de golf en Florida

El ex presidente estadounidense Donald Trump ha confirmado que se encuentra bien tras un incidente violento ocurrido cerca de su club de golf en West Palm Beach, Florida. El FBI ha informado que el tiroteo “parece ser un intento de asesinato” contra Trump, el segundo en dos meses.

El suceso ocurrió cuando agentes del Servicio Secreto detectaron el cañón de un rifle AK-47 oculto entre los arbustos de la verja del club de golf propiedad de Trump. Uno de los agentes abrió fuego, lo que provocó que un hombre huyera. La Policía detuvo a un sospechoso y encontró el arma junto a la verja, junto con dos mochilas.

