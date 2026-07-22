Foro Nacional de la Calidad destaca la innovación como eje del desarrollo sostenible

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– Representantes del sector público, privado y académico, tanto nacionales como internacionales, reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de la calidad como herramienta fundamental para impulsar el desarrollo económico y social de la República Dominicana, durante la celebración del VI Foro Nacional de la Calidad, organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA).

Bajo el lema “Impulsando la Calidad del Futuro”, el encuentro reunió a especialistas y autoridades para analizar los avances del país en materia de calidad, así como los desafíos que plantean la innovación, la transformación digital, la inteligencia artificial y el fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL).

La viceministra de Desarrollo Industrial, Gianna Franjul, quien representó al ministro Yayo Sanz Lovatón, destacó que la calidad no debe entenderse únicamente como un requisito técnico, sino como un factor estratégico para enfrentar un entorno cada vez más competitivo. Asimismo, afirmó que el foro renueva el compromiso de construir una República Dominicana donde la calidad sea un motor de crecimiento y bienestar.

Franjul señaló que la rápida evolución tecnológica obliga a replantear la forma en que se producen bienes, se comercializan productos y se ofrecen servicios, destacando que herramientas como la inteligencia artificial y la digitalización representan una oportunidad para elevar la competitividad y generar mayor valor agregado.

Durante la jornada también fueron entregados los certificados a los egresados del Diplomado del SIDOCAL, en un acto encabezado por la viceministra Franjul, junto al director general del INDOCAL, Néstor Matos; la directora técnica del CODOCA, Luisana Valdez; el director ejecutivo del ODAC, Ángel David Taveras Difo; y el subdirector general del INFOTEP, Luis Manuel Rodríguez.

El programa incluyó la conferencia magistral “Innovación y digitalización para la calidad del futuro”, impartida por el experto internacional Marcelo Muñoz Rojas, así como la ponencia “Calidad Inteligente: innovación y transformación digital para un sistema de calidad más robusto”, a cargo de Carlos Reyes Gómez, director de Educación Permanente del INTEC. Además, se desarrolló un panel sobre los retos y oportunidades para construir la calidad del futuro con la participación de representantes de INDOCAL, ODAC, AENOR Dominicana, OGTIC y PROLIDER.

El Foro Nacional de la Calidad se celebra cada año con motivo del aniversario de la Ley 166-12, que dio origen al SIDOCAL, y se ha consolidado como un espacio de intercambio de conocimientos y buenas prácticas para fortalecer la cultura de la calidad en el país, con la participación del MICM, CODOCA,