Fondos de inversión alcanzan cifra récord de más de 82 mil cuentas activas en el país

Bartolo García

Los fondos de inversión en la República Dominicana alcanzaron 82,598 cuentas activas al cierre de mayo de 2026, según el más reciente boletín de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI). La cifra representa un crecimiento superior al 40 % en comparación con mayo de 2025, cuando el sector registraba 58,762 cuentas activas.

Del total de cuentas, 78,236 corresponden a personas físicas, equivalentes al 95 % de los inversionistas, lo que evidencia que el mercado continúa consolidándose como una alternativa accesible para el público en general. Este comportamiento confirma el creciente interés de los dominicanos por participar en instrumentos de inversión que pueden adquirirse desde montos relativamente bajos.

El presidente ejecutivo de ADOSAFI, Santiago Sicard, destacó que los fondos de inversión permiten a las personas acceder a proyectos que anteriormente solo estaban al alcance de grandes inversionistas. Explicó que, mediante este mecanismo, los participantes pueden invertir en activos como plazas comerciales, parques de zonas francas, proyectos de energía solar y otros instrumentos financieros, recibiendo beneficios proporcionales a su aporte.

La industria inició operaciones en 2013 con apenas 45 cuentas activas y, trece años después, supera las 82 mil, reflejando un crecimiento sostenido y una mayor democratización del acceso a las inversiones. Según ADOSAFI, este avance permite que más ciudadanos participen directamente en el desarrollo económico del país a través del mercado de valores.

A pesar de este crecimiento, la asociación considera que el potencial de expansión continúa siendo significativo. La República Dominicana registra una penetración de fondos de inversión inferior al 1 % de su población, mientras que el promedio en América Latina, excluyendo a Brasil, supera el 5.60 %, lo que evidencia un amplio margen para seguir incorporando nuevos inversionistas.

ADOSAFI recordó que las personas interesadas en invertir pueden hacerlo de forma sencilla a través de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI) autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) para los fondos abiertos, o mediante los Puestos de Bolsa autorizados en el caso de los fondos cerrados, facilitando así el acceso a una mayor variedad de opciones de inversión.