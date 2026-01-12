Filial locutores NY rechaza medida quiere imponer Comisión Nacional CLDC-RD

Video. https://www.youtube.com/watch?v=ONjITlNybDI

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Miembros de la Filial del Circulos de Locutores Dominicanos en esta ciudad, presidida por Germán Batista, rechazan la medida que quieren imponer a la seccional el presidente y consultor jurídico de la entidad a nivel nacional, Bismarck Morales y Carlos Ventura.

El pasado fin de semana, tanto Morales y Ventura, convocaron en el local de la Dirección de Cultura, ubicado en el Alto Manhattan, a una Asamblea General Extraordinaria, con la participación de comunitarios, personas dedicadas a la moda y comerciantes, entre otros alejados de la profesión, para que se impusiera el nombre de “Filial del Circulo de Locutores Colegiados” en sustitución de “Filial del Circulo de Locutores Dominicanos”, expresa el documento de prensa enviado por Rafael Ozoria, miembro activo de la seccional.

Los locutores en NY expresan que tanto Morales como Ventura violaron todas las normas institucionales, se coartó el derecho de los miembros al imponer una llamada “Comisión Electoral Provisional”, presentar resoluciones del Consejo Directivo Nacional en las que se elimina el nombre de “Círculo de Locutores”, y no se verificó el quórum de los miembros del círculo debidamente acreditados por la entidad.

Precisan que querer eliminar el nombre de “Círculo de Locutores” e introducer “una colegiatura” no está contemplada en la ley de la República Dominicana, porque no existe.

Por su parte, Manuel Ruiz locutor y reportero manifestó: “Nosotros no aceptamos ninguna posición impuesta de la manera en que ustedes llegaron aquí”, Sáquenme de ahí, yo no presto mi nombre para eso”, además, se presentó un mamotreto de Asamblea en el que se violaron los procedimientos parlamentarios”

También Osorio solicitó que se aplicaran los procedimientos parlamentarios; sin embargo, el consultor jurídico tampoco permitió que se expresaran libremente.

El documento agrega “los organizadores quisieron sorprendernos al presenter al inicio que todo era parte de un proceso de fortalecimiento, organización y consolidación del gremio en la comunidad dominicana en el exterior.

Sin embargo, la jornada estuvo lejos de ser una “Asamblea General Extraordinaria”, más bien, fue una mesa de trabajo mal coordinada.

La filial de NY manifestó “la autoridad no se impone, se legítima”. “Las instituciones no se gobiernan con ocurrencias”. “No se pueden cambiar los estatutos sin realizar una asamblea válida”. “Nuestra historia no puede borrarse”, sentencian.

Entre los firmantes del documento, aparte de Batista, figuran Bonaire Linares, vice-presidente; Angeli Cabrera, secretaria general; Mireya Jiménez, de finanzas; Johanna Gómez, de organización; y Ray Carrión, de prensa, entre otros.