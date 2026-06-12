FEDOKARATE convoca selectivo nacional XXXV Panamericano juvenil y cadetes Costa Rica’2026

Para esa entidad se hace más fácil la labor de escogencia de atletas y personal de preparación, ya que, el histórico y famoso sensei Borola, adelantándose a los tiempos, había

preparado un plan de trabajo igual y hoy

lo pone sabiamente en ejecución

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana (12-06-2026).- La Federación Dominicana de Karate (FEDOKARATE), que preside el sensei José Luís (Borola) Ramírez, convocó a sus selecciones nacionales juvenil y cadetes U-12 y U-16, para su participación en el XXXV Campeonato Panamericano de karate-Do, Costa Rica’2026, del 24 al 30 de agosto.

Teniendo como escenario San José, Costa Rica, el organismo rector está compuesto por, la Federación Panamericana de Karate (PAKF por sus siglas en inglés)/Federación Mundial de Karate (WKF por sus siglas en inglés), allí estarán los atletas dominicanos.

FEDOKARATE hace la convocatoria a través de su Dirección Técnica Nacional, la cual evaluará y conformará el selectivo dominicano, luego de reunir a los atletas precandidatos a pertenecer al grupo representativo nacional, adelantó el secretario general de esa federación, sensei Severiano Rosa, quien también es presidente de la asociación de Santiago.

Proceso de selección:

El proceso de selección, incluye participación en el selectivo nacional, el resultado de la jornada determinará la pre-selección, los atletas con mejor desempeño en kata y kumite, según las categorías de edad, pero, esa pre-selección no garantiza su participación en ese campeonato panamericano.

A partir de la preselección nacional, la Dirección Técnica aplicará un proceso de evaluación basado en parámetros técnicos de rendimiento deportivo que incluyen: Nivel técnico en kata y/o kumite (Ejecución, precisión y efectividad), condición física general y específica de la disciplina, resultados obtenidos durante el selectivo nacional y los topes de control, historial competitivo reciente a nivel nacional e internacional, actitud táctica, disciplina y actitud deportiva evaluada por el cuerpo técnico, cumplimiento de los compromisos del proceso de preparación previo al evento.

La selección del país será anunciada por la Dirección Técnica Nacional una vez concluida la evaluación integral de los atletas preseleccionados, y será inapelable desde el punto de vista deportivo.

Requisito de participación:

Ser atleta registrado y en regla ante FEDOKARATE, estar inscrito en algunas de las categorías convocadas, que son, juvenil, cadetes, Sub-14 o sub-12, conforme a la edad reglamentaria de WKF/PAKF, presentar documento de identidad vigente (Acta de nacimiento o pasaporte), contar con aval del club o academia afiliada a la federación, presentar certificado médico de actitud física vigente(no mayor de tres meses), completar el proceso de inscripción en las fechas y modalidades establecidas por la federación y participar obligatoriamente en el selectivo nacional como condición sine qua non para aspirar a selección nacional.

Presidente de FEDOKARATE se adelanta a los tiempos:

Se destaca que, la labor de organización de selecciones nacionales para eventos iguales, había sido preparada sabiamente por el sensei José Luís (Borola) Ramírez, presidente de FEDOKARATE, quien tenía ese “as bajo la manga” y hoy lo pone en ejecución aliviando el trabajo de los demás.