FEDODIM distingue a Ulises Rodríguez por su liderazgo en la gestión municipal

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, recibió el reconocimiento de “Personalidad Municipal” durante la XI Premiación Juan Pablo Duarte, organizada por la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), en honor a su trayectoria como servidor público y a la gestión que desarrolla al frente del cabildo santiaguero.

La distinción destaca su compromiso con el fortalecimiento de la municipalidad, su visión de desarrollo y el liderazgo ejercido en favor de los gobiernos locales, consolidándolo como una de las figuras más representativas del municipalismo en la República Dominicana.

Al recibir el galardón, Ulises Rodríguez agradeció a FEDODIM por el reconocimiento y afirmó que la distinción representa un incentivo para continuar trabajando con mayor dedicación por el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo de los municipios, especialmente de Santiago.

El ejecutivo municipal también expresó su agradecimiento a los directivos de FEDODIM, encabezados por Lioncito José Sencilie y Pedro Richardson, así como a los alcaldes, directores distritales, funcionarios municipales y demás autoridades que participaron en la ceremonia.

Durante su intervención, Rodríguez resaltó la importancia de mantener una gestión basada en la transparencia, la buena gobernanza y el servicio a la ciudadanía, principios que, aseguró, están inspirados en el legado del patricio Juan Pablo Duarte.

Asimismo, valoró el respaldo que el presidente Luis Abinader ha brindado al fortalecimiento de la municipalidad dominicana y señaló que recibir un reconocimiento que en su edición anterior fue otorgado al mandatario constituye un mayor compromiso para seguir impulsando una administración cercana, eficiente y orientada a mejorar la calidad de vida de la población.

La XI Premiación Juan Pablo Duarte de FEDODIM, celebrada por primera vez en Santiago de los Caballeros, reconoce anualmente a personalidades e instituciones que han realizado aportes significativos al desarrollo municipal y al fortalecimiento de la gestión de los gobiernos locales en el país.