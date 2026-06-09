Expoturismo 2026 analizará el impacto de las reseñas digitales en la industria turística

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. La feria Expoturismo 2026, presidida por Ramón Paulino y Yomaris Gómez, incluirá en su programa una conferencia especializada sobre la importancia de la reputación digital y el papel que desempeñan las reseñas en línea en la elección de destinos turísticos, hoteles, restaurantes y experiencias de viaje.

La actividad se llevará a cabo el próximo 12 de junio a las 4:00 de la tarde en el salón Trinitaria del Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton, como parte de la agenda académica y de innovación que caracteriza a esta importante plataforma del sector turístico nacional.

La conferencia estará a cargo del periodista especializado en tecnología Isaac Ramírez y de Kenia Hernández, directora de Ongoing Marketing Solutions, quienes expondrán cómo herramientas como buscadores, mapas digitales y plataformas de opiniones se han convertido en factores determinantes para la toma de decisiones de los viajeros.

Durante la jornada, los especialistas explicarán la importancia de gestionar adecuadamente la presencia digital de las empresas turísticas, destacando que una valoración negativa o positiva puede influir directamente en la confianza de los clientes y en el volumen de reservas.

Asimismo, Ongoing Marketing Solutions presentará soluciones tecnológicas diseñadas para fortalecer la reputación digital de hoteles, restaurantes, operadores turísticos y destinos, con estrategias enfocadas en la gestión de opiniones, protección de marca y manejo de contenido perjudicial en entornos digitales.

Los organizadores resaltaron que la confianza del consumidor se ha convertido en uno de los activos más valiosos dentro de la economía digital, por lo que las empresas del sector deben adaptarse a las nuevas dinámicas tecnológicas para mantener su competitividad y credibilidad.

Expoturismo 2026, que se celebrará los días 12 y 13 de junio en el Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton y Ágora Santiago Center, reafirma así su compromiso con la innovación y la transformación digital, consolidándose como una de las principales plataformas de promoción, negocios y actualización profesional para la industria turística de la República Dominicana.