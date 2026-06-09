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Expo Mango 2026 fortalece su liderazgo como plataforma de negocios e innovación agroindustrial

La feria impulsó ventas, inversiones y proyección internacional, consolidando a Baní como la capital dominicana del mango
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Expo Mango 2026 fortalece su liderazgo como plataforma de negocios e innovacion agroindustrial

Bartolo García

Baní, Peravia. La feria Expo Mango 2026 concluyó con resultados altamente positivos, reafirmando su posición como uno de los eventos agrocomerciales más importantes de la República Dominicana y fortaleciendo el reconocimiento de Baní como la indiscutible “Capital del Mango”.

Durante los cinco días de actividades, del 3 al 7 de junio, miles de visitantes nacionales e internacionales recorrieron la feria, generando un importante movimiento económico para la provincia y contribuyendo a proyectar la calidad y competitividad del mango dominicano en los mercados internacionales.

La edición de este año contó con la participación de más de un centenar de empresas agroindustriales, exportadoras y de servicios, que aprovecharon el escenario para desarrollar encuentros comerciales, ampliar relaciones de negocios y promover nuevas oportunidades de inversión para el sector.

Los productores participantes destacaron un significativo incremento en las ventas de mango fresco y productos derivados, reflejando el creciente interés de consumidores y compradores por una de las frutas más emblemáticas de la producción agrícola nacional.

Uno de los espacios más concurridos fue la Ruta Gastronómica, donde chefs, emprendedores y expositores presentaron innovadoras propuestas culinarias elaboradas a base de mango. Entre los productos más apreciados por el público figuraron mermeladas, flanes, cheesecakes, bebidas artesanales y diversas preparaciones tanto dulces como saladas.

Productores, exportadores y empresarios valoraron positivamente la organización del evento y coincidieron en que Expo Mango continúa consolidándose como una plataforma estratégica para fortalecer toda la cadena productiva, promover la innovación y abrir nuevos mercados para el mango dominicano.

Más allá de su dimensión agrícola, Expo Mango 2026 se afianza como un espacio de cultura, negocios, gastronomía e intercambio internacional, dejando un balance favorable para los sectores participantes y reafirmando el potencial de la industria del mango como motor de desarrollo económico para la región Sur y el país.

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