Expo FADA 2026 impulsa la innovación y el desarrollo del sector construcción en República Dominicana

Bartolo García

Con la participación de arquitectos, diseñadores, constructores, desarrolladores, patrocinadores e invitados especiales, quedó inaugurada la primera edición de Expo FADA 2026, la Feria de Arquitectura, Diseño y Acabados, que se celebra los días 3 y 4 de julio en el Hotel Jaragua, en Santo Domingo. La iniciativa es organizada por Óptimo Construction Network, de la mano de Perfil Urbano, con el propósito de fortalecer uno de los sectores de mayor crecimiento en el país.

Durante el acto inaugural, Jesús Rosado, fundador de Perfil Urbano, destacó el avance que ha experimentado la arquitectura, el diseño y la construcción en la República Dominicana, subrayando que el crecimiento sostenible del sector depende del trabajo conjunto entre empresas, profesionales e instituciones, promoviendo la innovación y elevando la calidad de los proyectos.

Por su parte, Francisco Javier Durán, fundador de Óptimo Construction Networking, explicó que Expo FADA nació con el objetivo de crear un espacio especializado donde arquitectos, diseñadores, fabricantes, suplidores, desarrolladores y constructores puedan compartir experiencias, generar alianzas estratégicas y conocer las tendencias que están transformando la industria. Además, agradeció el respaldo de patrocinadores, conferencistas, expositores y aliados que hicieron posible esta primera edición.

La feria cuenta con el apoyo de importantes empresas del sector, entre ellas + Infinito, Vanta y Cielos Acústicos, patrocinadores de la categoría Oro que respaldaron desde sus inicios esta plataforma orientada a impulsar el conocimiento, la innovación y la colaboración entre los diferentes actores de la industria de la construcción.

Durante los dos días del evento, los asistentes tendrán acceso a una exhibición especializada de productos, materiales, soluciones y servicios para la arquitectura, el diseño y los acabados, además de un programa de conferencias impartidas por expertos nacionales e internacionales, ofreciendo un espacio para el aprendizaje, el intercambio profesional y la generación de nuevas oportunidades comerciales.

Con esta primera edición, Expo FADA 2026 busca consolidarse como un referente para el sector de la construcción en la República Dominicana, fomentando la colaboración, la innovación y el desarrollo de la arquitectura, el diseño y los acabados, en beneficio del crecimiento de una industria cada vez más dinámica y competitiva.