Exmodelo de Playboy acusa a P. Diddy de poner en bucle video de Jennifer Lopez en una fiesta sexual

Una exmodelo de Playboy ha revelado detalles perturbadores sobre su experiencia en una fiesta organizada por el rapero Sean Combs, conocido como P. Diddy, donde asegura fue obligada a ver un video de Jennifer Lopez en repetición continua. Rachel Kennedy, quien trabajaba como bailarina en un club de ‘topless’ en Tokio, contó al medio británico Daily Mail cómo conoció a Combs en el año 2000, durante una de sus visitas al club, conocido por atraer a celebridades.

Dos mujeres vierten champán en la garganta de una tercera mujer en la fiesta del Día del Trabajo de Combs en su casa de East Hampton en 1998. Los fiscales alegaron que Diddy tenía “freak offs” o fiestas con carga sexual en las que se consumían alcohol y drogas.

Kennedy relata que Combs la invitó a una “fiesta” en su hotel junto a una amiga, pero al llegar, descubrieron que el evento era muy diferente a lo que esperaban. “Al llegar, me di cuenta de que solo estaba él. Me dije: ‘Esto no es una fiesta'”, comentó Kennedy, quien asegura que desconocía el término ‘freak off’, con el que Combs, según fiscales, refería a sus fiestas sexuales.

Consumo de drogas y videos en bucle de JLo

Kennedy y su amiga aceptaron cocaína que les fue ofrecida antes de entrar en una habitación contigua, donde ella asegura que Combs les pidió que le practicaran sexo oral. La exmodelo recuerda que la televisión ya estaba encendida y mostraba en bucle un video musical de Jennifer Lopez, pareja de Combs en ese momento. “Fue algo extraño y espeluznante ver videos de ella en esa situación. Me pareció una falta de respeto”, comentó.

Acusaciones contra P. Diddy

Las acusaciones federales contra P. Diddy involucran abuso sexual, crimen organizado y tráfico sexual, donde los ‘freak offs’ —como denomina a estas fiestas— incluían trabajadores sexuales coaccionados y un alto consumo de drogas.