El exministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, aseguró este lunes que la Ley General de Salud 42-01 y el estado de emergencia aprobado por el Congreso Nacional facultan a las autoridades sanitarias y al Gobierno a obligar a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

El también senador por la provincia Hermanas Mirabal explica que “ningún ciudadano de República Dominicana que está regido por esa Ley (42-01) tiene derecho a enfermar a otro” y que, incluso, “en caso de situaciones extremas como esta (del coronavirus) no solamente la Ley 42-01 le da potestad a la autoridad sanitaria y a la autoridad nacional, sino un mandato de una situación de excepción que ha sido aprobado por el Congreso”.

Al ser entrevistado en La Opción de la Mañana, programa que se transmite por la emisora Independencia 93.3 FM y por Digital 15, de Grupo Telemicro, Rojas Gómez afirmó que las personas tienen derecho a creer que la vacuna contra el COVID-19 no le hará efecto y que la autoridad nacional debe respetar eso, pero que también está la obligación de respetar al resto de la población y mantenerla protegida de la mortal enfermedad.

“Entonces si no quiere vacunarse lo que corresponde es mantenerlo a usted aislado, no vaya al banco, no vaya al colmado, no vaya al cine, no vaya a restaurante y quédese en su casa, en su territorio para que no contagie a nadie”, sostuvo Rojas Gómez

“A los líderes religiosos que desinforman hay que ponerlos en su puesto”, consideró el legislador de la Fuerza del Pueblo.