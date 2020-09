Por Franklin Rosa

El mundo sigue conociendo cada día más las complejidades del virus SARS-CoV2 y la enfermedad infecciosa que produce el COVID-19 y todavía quedan muchas imprecisiones que deberán descifrarse en la medida que comprendamos que es incontenible y que la inmunidad de rebaño es inalcanzable en esta sociedad globalizada, su capacidad de convertirse en pandemia, en solo tres meses invadió el mundo entero, en cinco meses paralizó la economía mundial, países ricos y pobres corren la misma suerte.

Según el científico norteamericano Noam Chomsky hubo un fallo del sistema capitalista y señala que las grandes corporaciones de la industria farmacéutica no vieron lucro, ni beneficios astronómicos en las vacunas contra los coronavirus del SARS, en el 2002, y el MERS, en el 2012, y abandonaron las investigaciones, los Estados no dieron los montones de recursos económicos que ellos esperaban, pero ahora, el mayor negocio de la ambición humana, 120 proyectos de investigación de vacunas, hay mucha plata y se busca el mayor filón de oro del planeta, eso motiva a las grandes corporaciones farmacéuticas que hace mucho tiempo vienen jugando con la vida humana.

El gobierno va por buen camino pues no se puede repetir la actitud negligente y pasiva del pasado gobierno que aplicó una cuarentena sin ninguna política de contención de la pandemia, sin planificación, ni pruebas masivas y gratis para detectar los contagiados, sin hospitales y el sistema de clínicas privadas prácticamente cerrado por la burocracia de las Administradoras de Riesgos de Salud, en un país donde apenas hay 300 unidades de cuidados intensivos en Santo Domingo y Santiago. No fueron capaces de utilizar los expertos médicos que tenemos para consensual un protocolo médico y un kit de medicamentos para los miles de pacientes que enviaban a la casa.

Es hora de aplicar la única medicina verdadera para esta pandemia, la cuarentena flexible en lo individual, social y colectivo. Es la única forma de vivir con el virus y tener una baja positividad en el orden del 5 al 10%, y mantener activo el aparato productivo, aunque sea, a media marcha, reduciendo significativamente la movilidad social.

En lo individual:

La persona en su familia debe practicar el distanciamiento físico si es posible con los adultos mayores y el uso de mascarilla, agua y el jabón para las manos con mucha frecuencia, y prácticamente aislar a los miembros de la familia que salen con frecuencia a la calle y cuarentena estricta para los adultos mayores.

En lo social:

No realizar ni participar en actividades sociales, no visitar ambiente cerrado como restaurant, gimnasio, iglesia y discoteca. Y no usar los carros del transporte público.

En lo colectivo:

El gobierno, el pueblo con sus instituciones, los gobiernos municipales, los clubes y juntas de vecino, todo el mundo a combatir la pandemia integrándonos a labores comunitarias

y a la aplicación de los protocolos sanitarios.

Son excelentes las medidas tomadas por el nuevo gobierno de:

-La compra y aplicación masiva de pruebas gratuitas para ubicar los contagiados y aislarlos en su residencia, si hay condiciones, con asistencia médica o en hospital de campaña.

-El nombramiento de mil médicos para combatir la pandemia, harán despistaje profundo, en barrios y residenciales, donde quiera que se presenten brotes, confinar y aislar a todos los residentes es la única forma de romper la cadena de transmisión del COVID-19.

-La afiliación al Seguro Familiar de Salud a dos millones de dominicanos lográndose el acceso universal a la salud.

-La construcción de varios hospitales de campaña y la terminación de los hospitales en reconstrucción.

Con un Estado de Pandemia con un 33% de positividad, en las grandes ciudades, es inútil una cuarentena estricta, ya paso el tiempo de esta medida como método de mitigar la pandemia. Es hora de combatirla a campo abierto con la participación del pueblo consciente y responsable.

El virus es un enemigo que todavía no lo conocemos, ni su estrategia para atacarnos, no sabemos dónde se incuba, donde se agazapa, si en las gotículas, el aire, en la superficie, ni su tiempo de vida en diferente ambiente. Llegó y será endémico por mucho tiempo, pues es la dura realidad, hay que convivir con el COVID-19 hasta que la vacuna milagrosa, con su ayuda, logremos una inmunidad de rebaño que será transitoria o duradera, está por conocerse.

Por último recomendamos la intervención del Metro de Santo Domingo para que un personal especial haga cumplir el uso de las mascarillas, el distanciamiento social, el aforo del mismo a un 50% de su capacidad, con dispensador de gel y con chequeo de temperatura en cada vagón

Y no se olviden de evitar las TRES C:

-Espacios cerrados.

-Lugares concurridos.

-Entornos de contacto cercano.