El ex prospecto dominicano del equipo de béisbol los Yankees de Nueva York, Borinquen Manuel Méndez, de 23 años de edad fue arrestado junto a otros tres sospechosos no identificados después que el cuarteto les vendiera dos kilos de cocaína a federales encubiertos el jueves en la noche El Bronx. Los cuatro fueron acusados el viernes.

El pelotero es acusado también de posesión de drogas pero no quedó claro si él estaba directamente involucrado en la venta.

Méndez, nativo de la provincia Valverde (Mao) en la línea noreste de la República Dominicana, quien fue contratado por Los Mulos de El Bronx en 2016, fue liberado por la novena el primero de junio 2020 mientras jugaba como campo corto del equipo clase A “Los Yankees de Staten Island”, que fue dispersado por la organización de béisbol con sede en El Bronx.

También jugó en la segunda base y rebotó en algunos de los equipos de la Liga de la Costa del Golfo de la organización antes de ser transferido con los Yankees de Staten Island, apunta el portal baseball-reference.com.

Debido a su pobre desempeño en el campo de juego los Yankees decidieron darle de baja a Méndez quien se estableció junto a familiares en Nueva Jersey donde estaba residiendo pero se movía a frecuentemente a El Bronx para las transacciones de drogas, dijeron los fiscales el viernes.

Se desconoce si los otros tres hombres acusados en el caso también tienen relación con las Grandes Ligas de Béisbol.

Méndez que jugó en solo cinco partidos con los Yankees de Staten Island, fue acusado0 formalmente en la Corte Criminal del distrito de Manhattan.

La policía dijo que Méndez y los otros tres le vendieron la droga a un oficial encubierto en la avenida Quimby cerca de la avenida Olmstead en el vecindario de Unionport en El Bronx, el jueves por la noche.

Las drogas fueron entregadas al encubierto en una bolsa de plástico blanca.

Los cuatro sospechosos se habían ofrecido a vendérselos al oficial por $31.000 dólares el kilo horas antes durante una reunión en un restaurante de comida rápida en la calle Bruckner Boulevard, dijeron las autoridades.

El viernes, un juez de la Corte Penal de Manhattan le impuso una fianza de $75,000 a Méndez.

La oficina de asuntos públicos de los Yankees de Nueva York dijo que la organización no ha tenido ningún contacto con Méndez desde su despido en junio 2020.

El abogado del pelotero, Gary Lesser afirmó en la corte que Méndez sigue siendo parte de la organización de los Yankees.

“Era un jugador de Doble A, pero se contagió con COVID que le cerró el camino”, añadió el defensor.

Méndez no es el primer ex prospecto de los Yankees acusado por drogas, en 2012 los federales capturaron también al ex jugador de esa organización Bryan Taylor por el mismo delito.

Por Miguel Cruz Tejada