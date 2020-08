El multipremiado productor, compositor e intérprete del género urbano, “Brasa”, junto a la influencer y destacada creadora de redes sociales Chantal Medina, han roto los charts del fin de semana con su nueva propuesta que lleva por título “Ex”, la que actualmente es número uno en tendencias de YouTube a horas de su lanzamiento.

Para la influencer con más de 600,000 seguidores en Instagram y que actualmente es una de las creadoras de “Personal Branding” más certeras de la red social Instagram, Chantal Medina, esta es la primera vez en la música:

“Fue un experimento junto a Brasa que se dio a más. Me encantó como quedó, lo escucho y aún me asombro, y aunque no está en mis planes hacer una carrera musical, no descarto que vuelva a colaborar en otra producción en el futuro”, amplió la celebridad.

Esta no es la primera vez para Brasa, quien tiene en su haber un premio Billboard Latin Music Award, un BMI award, un Premio de Latin American Music, un MTV Millenium award y una nominación al Grammy por éxitos que ha compuesto junto a grandes estrellas, como son: Sensualidad (Bad Bunny ft JBalvin & Prince Royce), Te Gusté ( Jlo ft Bad Bunny), Solo Yo (CNCO), Los Hombres No Lloran? (Anuel AA), entre muchas que han conquistado el mercado latino.

Para Brasa es un honor estar en este tema junto a Chantal, a quien considera un diamante en bruto. Este compositor desde hace años colabora con artistas de la talla de: Prince Royce, J Balvin, Bad Bunny, Yandel, JLO, Becky G, Anitta, Noriel, Lali, Leslie Grace, Farina, CNCO, Abraham Mateo, Sofia Reyes, J-Hope, Cosculluela y Arcangel, trabajando mano a mano con Mambo Kingz, DJ Luian, Kairo La Sinfonia y Rubiera.

Este nuevo sencillo “Ex”, es una composición y producción de Brasa y Rubiera, con la dirección audiovisual para el videoclip de Yolkis Cabrera.

“Me encantan los retos, y para mí introducir a Chantal el canto, y que esté al nivel que estoy acostumbrado musicalmente, es todo… me sentía como un niño en Disney tratando de montarme en todos los juegos”, amplió Brasa sobre este nuevo sencillo y video.

La carga sensual y musical de “Ex” está disponible en YouTube en el canal oficial de Brasa, además de en todas las plataformas digitales.