ETED fortalece la red nacional con nuevas inversiones y soluciones de almacenamiento para mejorar la confiabilidad del sistema

Santo Domingo. -La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) avanza en una estrategia integral para fortalecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), mediante inversiones superiores a RD$22,000 millones en infraestructura de transmisión, la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de soluciones de almacenamiento energético que aportarán mayor flexibilidad operativa a la red nacional.

Así lo expuso el vicepresidente ejecutivo de la ETED, Alfonso Rodríguez Tejada, durante su participación en el panel “Confiabilidad y Sostenibilidad: Construyendo el Sistema Eléctrico Dominicano del Futuro”, organizado por la revista Mercado. El evento también contó con la participación del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Edward Veras; y el administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Salazar.

Durante su intervención, Rodríguez Tejada destacó que la planificación estratégica de la empresa ha evolucionado para responder a una matriz energética cada vez más diversa, con una participación creciente de fuentes renovables como la energía solar y eólica.”La empresa de transmisión no puede seguir con el método rígido de que las plantas se tienen que instalar hasta donde lleguen las líneas. Tenemos que llevar las líneas a donde está el recurso”, afirmó.

Entre los proyectos de mayor impacto, el ejecutivo resaltó la línea de transmisión que conectará Río San Juan, Puerto Plata y Santiago, cuya puesta en operación está prevista para noviembre de este año. Asimismo, mencionó la ampliación de la línea de 345 kilovoltios desde Punta Catalina, así como importantes desarrollos en la región Este y en el Sur profundo del país, incluyendo nuevas infraestructuras que extenderán la cobertura de la red hasta la provincia Elías Piña.

Rodríguez Tejada también informó que la ETED impulsa una iniciativa para incorporar al sistema eléctrico nacional al menos 600 megavatios de capacidad de almacenamiento energético durante dos horas, equivalente a 1,200 megavatios-hora, mediante inversiones del sector privado amparadas en las disposiciones de la Ley General de Electricidad 125-01.

Explicó que esta propuesta permitirá reconocer estas infraestructuras como activos asociados al sistema de transmisión, facilitando su desarrollo y contribuyendo a dotar de mayor flexibilidad operativa a la red eléctrica nacional.

La iniciativa cuenta con opinión favorable de la Superintendencia de Electricidad, el respaldo del Ministerio de Energía y Minas y cartas de intención de los principales bloques de inversión del sector, lo que permitirá avanzar hacia la fase final de negociación de los contratos. “Esperamos estar firmando estos contratos a más tardar en agosto de este año. Este despliegue permitirá reducir significativamente el vertimiento de energía renovable, fortalecer la estabilidad del sistema y mejorar la capacidad de respuesta de la red ante los retos que plantea la transición energética”, indicó.

El vicepresidente ejecutivo señaló que la implementación de estos sistemas de almacenamiento podría completarse en un plazo estimado de nueve a doce meses, fortaleciendo la resiliencia y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.

Además, destacó que la ETED continúa incorporando herramientas avanzadas de software e inteligencia artificial para optimizar la operación de la red y facilitar la integración eficiente de nuevas fuentes de generación renovable.

Rodríguez Tejada subrayó que la combinación de infraestructura, tecnología, almacenamiento energético y planificación estratégica permitirá al país contar con una red de transmisión más robusta, flexible y preparada para acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica y el desarrollo sostenible de la República Dominicana.