Un pariente, paramédicos y policías hallaron estrangulada en el apartamento donde residía en Astoria (Queens) a la señora Olga Vargas, quien en las redes sociales se identificaba como “La Dura” y esposa del ex candidato a diputado por la provincia Espaillat y a alcalde en el distrito municipal de Veragua en Gaspar Hernández del PRM, Luis Canela.

La difunta residía en el apartamento 7-A el edificio 94-20 del boulevard Astorias y el macabro hallazgo se produjo a las 12:30 de la madrugada de este miércoles 7 de julio 2021.

Informaciones exclusivas de fuentes cercanas a la familia de la víctima, sostienen que un pariente no identificado estuvo tratando de comunicarse con ella gran parte de la noche del martes y al no recibir respuesta, decidió hacer una visita de seguridad al apartamento, donde la halló muerta.

El familiar llamó de inmediato al 911.

Cuando los paramédicos y los policías llegaron, Vargas no respondía y permanecía inconsciente por lo que después del examen primario de rigor, fue declarada muerta en la escena.

Una de las ventanas del apartamento estaba abierta y se cree que, a través de ella, el estrangulador entró y salió del apartamento.

La policía estableció un perímetro de escena del crimen colocando cintas amarillas, “Crime Scene, Do Not Cross” (Escena del Crimen, No Cruce) alrededor del apartamento para proteger las evidencias que podrían incluir huellas dactilares.

Se dijo que el esposo de Vargas se encontraba en la República Dominicana al momento del asesinato.

El portavoz del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), detective Carlos Nieves, respondiendo cuestionamientos de este reportero la tarde de este miércoles, dijo que tras una búsqueda en la que participaron él y otros oficiales de la Oficina de Prensa y Comunicaciones (DCPI), todavía no había ninguna información sobre el estrangulamiento de Vargas.

Ella y Canela procrearon dos hijas, Jarolyn y Carolyn, ambas de 5 y 2 años y tres meses, de edad que Vargas muestra con orgullo en sus espacios de facebook y otras redes sociales.

Llama la atención que, en las páginas de ella, la de Canela y los amigos agregados, no aparecen notas luctuosas y pésames por la muerte violenta de Vargas.

Blogs de Gaspar Hernández, confirman sin detalles la información sobre el asesinato de Vargas. En una página denominada “Dura 24/7 La Máxima”, se informa que Canela hizo una llamada al medio en la que le confirmó el asesinato de su esposa.

Una llamada al vicecónsul Isaura Nivar a quien el cónsul general Eligio Jáquez encargó de los contactos y seguimiento con la familia de la víctima, no fue respondida la tarde de ayer, aunque lo prometió por escrito en su número de WhatsApp.

“Te llamo cuando sarga de la oficina”, fue su mensaje a las 5:28 de la tarde.

El asesinato sigue en el misterio generando preocupación en la seccional del PRM en Nueva York, según expresaron varios de sus dirigentes.

En su facebook, Vargas tenía entre sus amigos agregados al dirigente nacional del PRM y actual coordinador del gabinete de políticas sociales del Gobierno, Tony Peña Guaba.

También se informó que una hermana del presidente Luis Abinader llamó desde la República dominicana para pedir detalles y más información sobre el caso.

Se identificaba como nativa de Nueva York (de Nueva York) y residiendo en Santo Domingo.

Se desconoce si estaba de paso en Queens, tenía residencia permanente donde la estrangularon o se alojaba con algún familiar.

El esposo de Vargas, quien es también un reconocido empresario en Gaspar Hernández y muy cercano al presidente Abinader, se postuló como precandidato a diputado en 2016 y a la alcaldía en Veragua en 2020.

Por Miguel Cruz Tejada