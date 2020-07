Ya hemos visto antes cómo la lava o el metal fundido se va enfriando cuando entra en contacto con agua o con hielo, pero el termita no es lava ni metal. En el canal de Slow-Mo Guys han hecho la prueba de qué ocurre cuando viertes esta peligrosa mezcla reactiva sobre agua.

El compuesto termita es una combinación pirotécnica compuesta de polvo de aluminio con algún compuesto tipo óxido, generalmente óxido de hierro. Cuando se eleva la temperatura hasta el punto de ignición (usando un soplete o tiras de un metal reactivo como el magnesio), el óxido de hierro comienza a oxidar el aluminio y se genera una potente reacción aluminotérmica que genera una masiva cantidad de calor. Normalmente el compuesto termita alcanza los 2000 o 2500 grados Celsius según la proporción y pureza de la mezcla.

Lo interesante de echar esta sustancia en agua es que sirve para demostrar una de sus particularidades. El compuesto termita no necesita oxígeno externo para su combustión porque toma este del óxido de hierro. El calor se genera internamente, y en consecuencia las gotas de termita fundida no se apagan bajo el agua y siguen al rojo blanco hasta que terminan su reacción química. Las burbujas que salen del agua no son más que el vapor sublimado instantáneamente alrededor de la gota de termita fundida. En esencia, una vez se inicia la reacción es imposible de sofocar.

Aparte de las altísimas temperaturas que genera y de que no se apaga hasta que se consume completamente, el compuesto termita arde con tanta fuerza que también libera una cantidad masiva de luz ultravioleta que es dañina para la vista si se mira sin protección. En función de qué materiales alcance, también puede provocar explosiones y genera gases tóxicos. No es de extrañar que, aunque su primer y principal uso sea soldar tramos de vías ferroviarias, también se use ampliamente en el terreno armamentístico.

GIZMODO