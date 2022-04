La locución de armas tomar no lleva preposición, por lo que se desaconseja la forma de armas a tomar.

Sin embargo, en los medios de comunicación dominicanos se emplea muy a menudo esta locución con la preposición a interpuesta, como en los siguientes ejemplos: «Raquel Arbaje defiende trabajo realizado por Faride Raful en el Senado; dice es una mujer “de armas a tomar”», «Eso no lo hace un romántico de ideas, sino un hombre de armas a tomar» o «Aseveró que los que la conocen saben que es de armas a tomar».

Como consta en el Diccionario de la lengua española, esta locución adjetiva, que significa, dicho de una persona, ‘de cuidado’ y ‘que muestra bríos y resolución para acometer empresas arriesgadas’, no lleva la preposición a delante del verbo: de armas tomar, no de armas a tomar. Asimismo, la Nueva gramática de la lengua española indica que esta pertenece al grupo de las locuciones cuyos componentes no admiten entre ellos elementos interpuestos, al igual que otras como a rajatabla, siempre y cuando, etc.

Teniendo esto en cuenta, en los ejemplos anteriores lo apropiado habría sido escribir «Raquel Arbaje defiende trabajo realizado por Faride Raful en el Senado; dice es una mujer “de armas tomar”», «Eso no lo hace un romántico de ideas, sino un hombre de armas tomar» y «Aseveró que los que la conocen saben que es de armas tomar».