Estados Unidos reconoce a República Dominicana por resultados en la lucha contra el narcotráfico

La Fuerza de Tarea Interagencial Sur destacó el trabajo conjunto de las autoridades dominicanas y los avances obtenidos en el combate contra las organizaciones criminales transnacionales

Bartolo García

La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (JIATFS) expresó un nuevo reconocimiento al Gobierno de la República Dominicana por los resultados alcanzados en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. La entidad estadounidense destacó la labor desarrollada por las autoridades dominicanas durante los meses de abril y mayo, resaltando su compromiso en la desarticulación de estructuras criminales.

El reconocimiento fue comunicado mediante una carta enviada al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, en la que el director de la JIATFS, contralmirante Jefrey K. Randall, elogió el desempeño operativo de las instituciones dominicanas y la efectividad de las acciones ejecutadas contra las redes del narcotráfico.

En la comunicación, el alto oficial estadounidense señaló que los resultados obtenidos son fruto de la integración de inteligencia, la cooperación regional y una estrategia proactiva frente a las amenazas transnacionales. Asimismo, felicitó a la República Dominicana por las operaciones realizadas de manera autónoma y por el valioso aporte de inteligencia que permitió desarrollar intervenciones exitosas.

Randall también destacó el desempeño superior al 90 % de la plataforma de patrullaje aéreo, marítimo y terrestre, así como la estrecha coordinación entre la DNCD, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea y los organismos de inteligencia del Estado, calificándola como un ejemplo de integración interinstitucional para fortalecer la seguridad hemisférica.

Por su parte, el vicealmirante José M. Cabrera Ulloa agradeció, en nombre del Gobierno dominicano, el reconocimiento otorgado por la Fuerza de Tarea Interagencial Sur y reafirmó el compromiso del país de continuar fortaleciendo la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.

Las autoridades dominicanas reiteraron que la coordinación internacional y el intercambio de inteligencia seguirán siendo pilares fundamentales para enfrentar las amenazas del crimen organizado, consolidando los esfuerzos conjuntos orientados a preservar la seguridad y combatir el tráfico ilícito de drogas en la región.