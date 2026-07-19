España conquista el Mundial 2026 tras vencer a Argentina en una final histórica

Bartolo García

Nueva Jersey, Estados Unidos.– La selección de España se proclamó campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 1-0 a Argentina en una intensa final disputada en el MetLife Stadium, conquistando así la segunda estrella de su historia, 16 años después de su primer título mundial obtenido en Sudáfrica 2010.

El encuentro se mantuvo igualado durante los 90 minutos reglamentarios y se definió en la prórroga, donde el delantero Ferran Torres, quien ingresó como suplente, aprovechó una asistencia de Nico Williams para marcar con un potente zurdazo al minuto 106, anotando el único gol del compromiso.

La jugada decisiva nació de otro cambio acertado del técnico Luis de la Fuente, cuando Nico Williams ganó un balón aéreo dentro del área y habilitó de cabeza a Torres, quien no desaprovechó la oportunidad para darle a La Roja el campeonato del mundo.

España fue el equipo que generó las mejores ocasiones de gol durante el partido y llegó incluso a celebrar dos anotaciones que posteriormente fueron invalidadas. A pesar de la resistencia argentina, el conjunto europeo mantuvo el control del juego hasta encontrar el premio en el tiempo suplementario.

El desenlace también estuvo marcado por la expulsión del mediocampista argentino Enzo Fernández en el tiempo de descuento, una acción que dejó a la Albiceleste con un hombre menos antes del gol que definió el campeonato.

Con esta conquista, el equipo liderado por Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, y la joven figura Lamine Yamal, de 19 años, se une a la generación campeona de Iker Casillas y Andrés Iniesta, consolidando una de las etapas más exitosas en la historia del fútbol español.

Desde 2008, España ha construido una de las trayectorias más destacadas del fútbol internacional, con la obtención de tres Eurocopas (2008, 2012 y 2024) y ahora dos Copas del Mundo (2010 y 2026), reafirmando su posición entre las grandes potencias del deporte.

La edición de 2026, la primera disputada con 48 selecciones y organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, reunió a figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland y Lamine Yamal, cerrando con el histórico triunfo de una selección española que volvió a conquistar la cima del fútbol mundial.