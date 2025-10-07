Espaillat dice demócratas son abanderados derechos inmigrantes; pide regresen los que se han ido

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El congresista dominicano (D-13) en esta ciudad, Adriano Espaillat, declaró que es un demócrata a carta cabal porque cree en los valores de ese partido: Defender el derecho de las mujeres, de los trabajadores, brindar vivienda asequible, asegurar la educación de mejor calidad para nuestros hijos y reforma migratoria.

«Este partido ha sido un abanderado de los derechos de los emigrantes», precisó.

Pidió a algunos que regresen «a su casa, porque el techo siempre es más amplio y más cálido en su hogar». «El presidente Donald Trump está deportando a dominicanos, padres y madres de familias, trabajadores, no delincuentes, porque yo lo he visto y he hablado con ellos en los centros de detención del ICE».

Espaillat señaló que se está golpeando a NYC, que Trump congeló 16 billones de dólares, incluyendo 7.7 billones de dólares para un proyecto en nuestro distrito, que es la extensión del tren de la Segunda Avenida en Manhattan.

«Desapareció el Departamento de Educación Bilingüe, que siempre ha sido una herramienta importante para que nuestros niños aprendan hablar inglés y puedan ser exitosos en la educación».

«Ha golpeado todo lo que es la ayuda de préstamos, becas, pagos de préstamos para los jóvenes universitarios que son nuestros hijos», sostiene el congresista.

«Apoyé a Andrew Cuomo en la primaria demócrata, porque él iba como demócrata, y él perdió en una primaria vigorosa, hasta cierto punto, una primaria controversial».

«Y el candidato demócrata del partido de todos nosotros ahora se llama Zohran Mamdani, y nosotros como comunidad no podemos estar brincando de patio en patio», expresó.

«En la política, el que brinca se queda sin pito y sin flauta». «Tenemos que volver a nuestro hogar y combatir a Trump”, precisó Espaillat.

«Trump dice ser amigo de la RD, pero le impone aranceles para golpear la economía de allá, por eso digo ya yo tomé mi decisión». En el caso de Mandani, él ha dicho que tiene una agenda amplia con tres puntos principales.

«Frisar la renta por cuatro años, cero aumentos». «Ofrecer los autobuses rápido y gratis». Y el «Day Care» para la familia, que sigue siendo un costo tan alto para la canasta familiar, para el bolsillo de los padres, que muchos de ellos optan por no trabajar.

Digo a los dominicanos que vuelvan a su casa, porque el que brinca se queda sin pito y flauta, sentenció el congresista dominicano. Emitió sus declaraciones al asistir el pasado fin de semana como invitado al encuentro entre líderes latinos de NYC en el Alto Manhattan, a fin de que sean representados acorde a su incidencia en todos los ámbitos.