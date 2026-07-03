Escuela de Tabaqueros de Tamboril gradúa su primera promoción y fortalece el talento de la industria tabacalera

Bartolo García

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (PROCIGAR) certificaron a los primeros 127 egresados de la Escuela de Tabaqueros de Tamboril, un proyecto creado para formar mano de obra especializada y responder a la creciente demanda de personal calificado en la industria tabacalera nacional. La ceremonia se celebró en Tamboril, provincia Santiago, con la participación de autoridades y representantes del sector.

Los resultados de esta primera promoción reflejan el impacto inmediato de la iniciativa. Un total de 72 egresados ya fueron contratados por empresas tabacaleras, mientras que otro 20 % iniciará próximamente su inserción laboral, fortaleciendo el vínculo entre la formación técnico-profesional y las necesidades de una de las principales industrias exportadoras de la República Dominicana.

El acto fue encabezado por el subdirector general del INFOTEP, Luis Manuel Rodríguez, en representación de la directora general Maira Morla Pineda. También participaron el presidente de PROCIGAR, Ciro Cascella; el impulsor del proyecto, Lito Gómez; el director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), Iván Hernández, además de empresarios y representantes del sector tabacalero.

Durante su intervención, Rodríguez destacó que esta primera promoción constituye un paso decisivo para garantizar el capital humano especializado que requiere la industria tabacalera. Explicó que los 78 mujeres y 49 hombres certificados recibieron formación en elaboración de cigarros artesanales, manejo de plagas en el cultivo del tabaco, servicio al cliente, formación humana y resolución de conflictos, competencias que facilitan su rápida incorporación al mercado laboral.

Asimismo, resaltó que importantes empresas como La Aurora, La Flor Dominicana, Davidoff y Tabacalera El Artista ya han integrado a varios de estos nuevos técnicos a sus equipos de trabajo. Por su parte, Ciro Cascella afirmó que esta iniciativa representa un paso fundamental para garantizar el relevo generacional de un oficio que ha posicionado a la República Dominicana como líder mundial en la producción de cigarros Premium.

El propulsor del proyecto, Lito Gómez, exhortó a los nuevos tabaqueros a desempeñar su labor con orgullo, responsabilidad y compromiso, recordándoles que cada cigarro elaborado lleva consigo el prestigio del tabaco dominicano en los mercados internacionales. Con esta primera promoción, la Escuela de Tabaqueros de Tamboril se consolida como una iniciativa clave para preservar la tradición, fortalecer la competitividad del sector y generar nuevas oportunidades de empleo para cientos de dominicanos.