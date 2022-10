Escuela de Sociología UASD celebra su aniversario con una charla sobre su fundación e historia

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La Escuela de Sociología, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), presentó una charla sobre su fundación e historia, para conmemorar su aniversario, a cargo del sociólogo uruguayo, doctor Gerónimo de Sierra, quien contribuyó con su creación en los años de 1960.

La conferencia titulada “Fundación e Historia de la de la Escuela de Sociología”, forma parte de las actividades de la celebración del 484 aniversario de la Academia.

El decano de la facultad, maestro Antonio Ciriaco Cruz, encabezó evento junto al director de la escuela, maestro Leopoldo Artiles.

El director Artiles dijo que todos en la UASD debemos sentirnos felices, porque “a días de la celebración del Día de la Sociología, tenemos la oportunidad de escuchar las palabras del profesor Gerónimo de Sierra, quien en un momento de la historia de nuestra escuela, colaboró con su conformación”.

Indicó que De Sierra llegó al país cuando el pueblo dominicano apenas acababa de experimentar la Guerra Patria, en 1965, un hecho que dejó a la sociedad dominicana “fuertemente herida”, y luego pasarían muchos años antes de saldar esa deuda social.

Afirmó que el mismo conflicto de la sociedad dominicana lo tenía la Escuela de Sociología, en aquel momento, y entonces recibió la ayuda de profesores que atendieron el llamado para relanzarla.

Agregó que es entonces cuando el profesor De Sierra se enteró que dicha unidad académica presentaba dificultades, y “se integra para colaborar en el fortalecimiento del programa de la escuela y de los estudiantes, quien al momento de ocurrir eso era un sociólogo reciente egresado, y le dio un servicio fundamental a la Escuela de Sociología e integró a sus miembros en investigaciones de carácter nacional e internacional”.

La charla

De Sierra, al rememorar aquellos momentos cuando le correspondió ser asesor de la escuela, dijo que “era casi inesperado para mí que los amigos dominicanos tuvieran la idea de vincularme e invitarme al aniversario de la Escuela de Sociología, y aún encontré casi familiar mi presencia en este país cuando aquellos alumnos ya no están”.

Dijo que vino al lugar lejos, culturalmente, y que consideraba la región del Caribe un lugar atrasado, “por existencia de dictaduras siniestras, tanto en el Caribe y Centroamérica”.

Mientras que, al referirse a la República Dominicana, describió que era en esos momentos un país modélico, un país agrario, con la sensación del poder económico, convergencias políticas y con falta de tradición democrática.

Destacó la gran dificultad que enfrentaba la sociedad civil para constituirse, sin músculo de ejercicio ciudadano, escenario caracterizado por Trujillo, la dictadura, la guerra, los enfrentamientos, la crisis que había y los movimientos juveniles.

Dijo que Santo Domingo estaba padeciendo una crisis social y política, y entendió que incorporarse en ese contexto a enseñar sociología era un desafío, aun así lo aceptó. “Entonces, cuando me invitan me dicen que si quiero venir a República Dominicana, me dijeron que no había nada acá, debía traer libros, papeles, fotocopias, textos, y hasta crear un instituto de investigación”.

Expuso que, en esas condiciones, se integró y el contexto era muy cálido por parte de los profesores dominicanos, y el director de la Escuela de Sociología en ese momento, José del Castillo, quien le recibió con amabilidad.

El doctor De Sierra es miembro en Uruguay de la Academia de Ciencias, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, Investigador Activo del Sistema Nacional de Investigadores; ex vicerrector de la Universidad Latinoamericana para la Integración, y ex presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, así como Coordinador de Grupo de Trabajo sobre el MERCOSUR.

El decano de la facultad, Ciriaco Cruz, y el director de la escuela, Artiles, le entregaron al doctor De Sierra una tarja en reconocimiento a su trayectoria profesional, sus aportes y colaboración con la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Al acto asistieron también, el vicerrector Administrativo, maestro Ramón Desangres Flores; los ex directores de la escuela, maestros Celedonio Jiménez, José del Castillo y Marina Ortiz; los ex rector y vicerrector de la UASD, maestros Roberto Reyna y Rafael Nino Féliz, respectivamente; la directora del Instituto de Género y Familia, maestra Virtudes de la Rosa, así como docentes, profesores y estudiantes de Sociología.

En cambio, al doctor De Sierra le acompañaron los sociólogos Jesús Díaz, ex director de la Escuela de Sociología; Max Puig, y Patricia Cáceres, recién egresada de la carrera.