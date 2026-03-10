Eric Rivero invita a sumarse a la Feria Agropecuaria Nacional

Santo Domingo.– El presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (APROLECHE) y vicepresidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CON

FENAGRO), Eric Rivero, invitó a las y los productores agropecuarios, empresarios, estudiantes y a toda la ciudadanía a participar activamente en la Feria Agropecuaria Nacional 2026, un evento que se ha consolidado como el gran punto de encuentro entre el campo y la ciudad. “El campo dominicano tiene mucho que mostrar. La Feria Agropecuaria Nacional es una oportunidad para acercar a la población al trabajo de nuestros productores, conocer de primera mano los avances en innovación, tecnología y sostenibilidad que se están implementando en el sector”, expresó el dirigente gremial, en una nota a los medios este martes.

Por igual externo su felicitaciones a José Manuel Mallén, como presidente del Patronato Nacional de Ganaderos, por la labor que han realizando este año organizando una feria a la altura de la dignidad del campo dominicano.

El dirigente agropecuario señaló además que este evento constituye un escenario estratégico para proyectar la competitividad del agro dominicano y resaltar el papel fundamental que desempeñan los productores en la seguridad alimentaria y en el desarrollo económico del país. Rivero reiteró su llamado a las familias dominicanas, estudiantes, emprendedores y actores del sector productivo a visitar la feria y ser parte de una celebración que reconoce el esfuerzo de quienes trabajan la tierra y contribuyen al crecimiento del país. La Feria Agropecuaria Nacional será del 12 al 22 de marzo en la ciudad ganadera . “La Feria Agropecuaria Nacional no solo exhibe la riqueza de nuestro campo, también fortalece el vínculo entre la producción y la sociedad, mostrando que el futuro del país también se construye desde el agro”, concluyó.