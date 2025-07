Entrar a NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Más dominicanos NYC coinciden con Javier García: Observadores políticos quisqueyanos en El Bronx afirman que aumentan entre dominicanos NYC los comentarios, análisis y enfoques (en bodegas, restaurantes, barbería, salones de belleza y taxistas) sobre los planteamientos que viene haciendo el aspirante presidencial del PLD, Francisco Javier García, sobre la situación del país. Entre otras cosas, los opinólogos, diiicen: «Es verdad que a mis familiares y amigos en RD se los está llevando satanás». «Ojalá se arme una revolución». «Poco está diciendo Javier García». «Es un político que todavía podemos confiar». Señalamientos de Javier García: «RD vive un profundo retroceso bajo la actual gestión del PRM». «Prometió un cambio y nunca llega». «El país va como el cangrejo: hacia atrás y a pasos agigantados». «Es alarmante el deterioro generalizado». Precisa: 1- Hay colapso en el suministro de agua potable. 2- Regreso de los apagones, con facturas más elevadas. 3- Un grave deterioro del sistema de salud pública, a tal punto la quiebra de SENASA. 4- El transporte es un caos. 5- Los alimentos por las nubes. 6- La delincuencia indetenible. 7- El país va como el cangrejo. Un «docto» (que a fuerza de estudios adquiere más conocimientos que los comunes) vociferó en el Alto Manhattan: «Con candela y puya, hasta el diablo suda» = Cuando el hostigamiento ha sido reiterativo sobre un determinado hecho o realidad. ¡Uff! Ver = https://almomento.net/el-pais-va-como-el-cangrejo-afirma-francisco-javier-garcia/

►Posponen demanda de diplomáticos exterior contra MIREX: La demanda que se conoció la semana pasada contra Cancillería en la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), por parte de 6 diplomáticos de carrera (al amparo de la Ley 314-64) desvinculados por el actual Gobierno, fue pospuesta para una audiencia pública a celebrarse de manera «virtual» el próximo 19 de agosto, a las 9:00 a.m. del caso #0030-2020-etsa-00827. ¡Ah! Del total de 57 desvinculados, 50 lo han reintegrado y 1 falleció. Restan 6, entre ellos: De NY, Emiliano Pérez (ONU); Johnny Martínez Mezquita trabajó en México; Evelin Rodríguez Iciano en Colombia y Ecuador, y Víctor Belliard en Perú y Ecuador, entre otros. El acuerdo de pago implica todos los salarios atrasados y vacaciones; aunque podría haber un acuerdo de pago, pero el canciller Roberto Álvarez se ha negado. Por su negación, Álvarez podría enfrentar otra orden o medida de coerción por desacato a varias órdenes judiciales emitidas por el TSA. Los abogados de estos 6 diplomáticos son los doctores Tamayo Tejada -ex consultor jurídico en el consulado-NY por 10 años- y Daniel Guzmán Andújar, quienes en otras ocasiones han logrado acuerdos por varios RD$ millones para cada uno de sus representados. Muy pocos casos les han desestimado el Tribunal. El doctor Tamayo se retiró a RD. Su oficina está ubicada en la calle Pina #107, esquina Beller, Suite-201, D.N. teléfonos 809-692-5107 y 849-360-7614, E-email: [email protected] Es visitado con frecuencia por quisqueyanos de allá y de aquí cuando van a RD, depositándole casos de demandas en particiones de herencia, inversiones inmobiliarias -compra y venta de propiedades-, reclamos laborales, inmigración y accidentes vehiculares en el país, entre otros asuntos.

►El PRM-NY: Una fuente interna al PRM-NY nos comunicó, siempre pidiendo reserva de su identidad, que en la seccional neoyorkina cada quien estuvo por su lado el pasado fin de semana. ¡Anjá! Veamos: 1- Hubo una reunión en la casa del dirigente Genny Feliz, en la avenida Burnside en El Bronx, encabezada por Jairo Díaz, asistente del cónsul Chú Vásquez. Fue a favor de Carolina Mejía. No asistieron los compañeros esperados, diiicen. 2- Guido Gómez está en NY, hizo una reunión con poca asistencia donde funcionaba la oficina consular (segundo piso), en el 2633 de la avenida Webster con la calle 194, en El Bronx, local de Damián Rodríguez, presidente de las bases de taxis First Class y Diplo; pero salió a un periplo por la circunscripción 1-USA a contactos políticos, y cuando regrese irá al partido, diiicen. 3- Gloria Reyes, la nueva titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, junto a Junior Santos, alcalde de Los Alcarrizos, sostuvieron una reunión en el partido en El Bronx, pero antes, exclusivamente con los seguidores del aspirante presidencial Yayo Lovatón, director de Aduanas, se reunieron en el restaurant 809, del diputado Cirilo Moronta, quien estaba en primera línea calladito. ¿Dirigiendo? ¡Huumm! Observadores políticos en el Alto Manhattan, diiicen, que la ausencia de Elida Almonte, asesora y propulsora de su diputación brilló por su ausencia. ¡Uff! Preguntan: ¿Ella no está con su ejército apoyando a Yayo? ¿Será verdad que Yulín Mateo y Alejandro Rodríguez (Tontón), ahora están con Yayo? ¡Bueeeno! 4- La última dirigente en ser sacada del consulado (viernes pasado) fue María Consuelo Sánchez, secretaria general del PRM en Long Island. Otros dirigentes «afueriados»: Robin Inoa, Félix Pérez, Mayra Sánchez, y Bienvenido Castro, entre otros. Son de los pensionados con RD$50.00 mil mensual (equivalente a US$833.00, a razón de US$27.76 diario). Hay nerviosismo en la sede consular, diiicen, porque en los próximos días se irán por chorrera. 5- Este miércoles 23, la ministra de la Mujer de RD, Mayra Jiménez, viene a NY a un encuentro en el local de Cultura, con mujeres perremeístas de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania. ¡Wepa! ¡Welcome to NY!

►Perremeístas NY siguen comentando: Perremeístas en NYC siguen comentando calladamente que la sanjuanera Hanoi Sánchez y Celinés Toribio nacieron como la «auyama». Hanoi ha enarbolado la bandera de múltiples partidos políticos dominicanos. Estuvo en el PLD, PRD, PRSC, luego en la FP para saltar ahora al PRM y ser premiada como cónsul general en Sao Paulo, Brasil. Toribio sale de la nada (políticamente) y la ponen en el INDEX, con 11 oficinas en el exterior (NY, NJ, Pensilvania, Washington DC, Massachusetts, Miami, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, España e Italia). Casi nada, diiicen. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: «Más vale caer en gracia que ser gracioso». Otro contestó: «Siempre se ha dicho que, en política, a veces no se sabe para quien se trabaja, pero en determinados momentos y circunstancias eso está demasiado claro, tanto que solo un ciego (políticamente hablando) sería incapaz de verlo». «Atajando para que otro enlace». Hay que leer a J.T.H (17-08-2020) sobre la auyama = https://x.com/juantaverash/status/1295362635421102082 ¡Bueeno!

►Se proponían viajar: El presidente Luis Abinader llegó el pasado jueves a Montana, distante a 2,969 km. de NYC, para un encuentro privado con líderes de América Latina y empresariales de distintas parte del mundo. Otra fuente confiable desde el mismo PRM-NY informó a Entérate NY que 4 «turpenes» del partido en NY se proponían viajar al lejano estado para ver al mandatario. Pero como no le aseguraron nada, desistieron del viaje. ¡Uff!

►Publicación del Consulado Dominicano en NY: Así reza el encabezado de la sede consular de la RD-NY en la cuenta de Facebook del pasado 16 del presente mes: Nos escriben. Ni quito ni pongo:El candidato a la alcaldía de NYC, el demócrata Zohran Mamdani, le hizo una «visita de cortesía» al cónsul Jesús -Chú- Vásquez, quien luego proclamó: «Conversamos sobre distintas formas de seguir fortaleciendo la colaboración entre nuestras comunidades, tanto en EUA como en la RD».También asistió la asambleísta Amanda Séptimo y el empresario Junior Martínez. Ver = https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1158386486320372&id=100064470951033&rdid=JTHLqfctGEWHXoGQ#

Interpretaciones inmediatas, diiicen, «que Mandami parece ser el alcalde y/o seguro ganador de la posición». «Fue un guion fríamente calculado, una estrategia política bien diseñada» para que el cónsul se vea distanciado del actual alcalde y candidato Eric Adams, con quien Chú viajó y compartió al máximo recientemente en la RD, y también con su asesor político para el área hispana, el dominicano Ydanis Rodríguez, comisionado del DOT-NYC, que entre Chú y él era una juntadera, compatibilidad y hermandad continua en actividades públicas de manera asombrosa, diiicen. Es cierto que en política la amistad puede ser efímera y las alianzas cambiar rápidamente. Lo que hoy es una relación amistosa, mañana podría convertirse en una rivalidad y viceversa. Esta dinámica es común en el mundo de la política debido a los intereses; los objetivos cambiantes y las alianzas pueden romperse fácilmente debido a la naturaleza competitiva en el mundo político. Opinólogos expresan que «la pelota es redonda y viene en caja cuadrada» = Se dice para describir una situación paradójica o contradictoria, donde algo que debería ser de una manera, es de otra. «Fiesta y mañana gallo»

►¿No tiene padrino o la comisión es…?: Opinólogos y todólogos en el Alto Manhattan expresan que con la deuda de RD$40 millones que el Estado dominicano adeuda a la constructora «Ingenieros Liberato & Asociados, S.R.L.», la cual viene arrastrándose por más de 10 años, y eso es cuentos sobre cuentos para no terminar de pagarla. ¡Huumm! Quien lo iba a creer que en un gobierno «revolucionario», compuesto por defensores de la democracia, de transparencia, honestidad, defensores de los mejores intereses del país y no los personales, algo así ocurriría en el Gobierno del cambio. Increíble pero cierto. La empresa está solicitando a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y al director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, que dispongan una investigación de su caso, lo que afirma es “una obstrucción dolosa del proceso administrativo” en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) y el Ministerio de Hacienda -dirección anterior-, para no pagarle la obra que concluyó para el Estado en el 2011. Exhorta al Ministerio Público actuar con la celeridad y la rigurosidad que amerita su legítimo derecho de cobrarla la deuda al Estado. Un ciudadano en NYC vociferó: «Liberato no tiene padrino o la comisión es alta? Ver = https://hoy.com.do/ingeniero-solicita-que-pgr-investigue-bloqueo-a-pago/ ¡Uff!

►Advertencia: Los dominicanos del exterior al visitar la RD deben tener mucha precaución al conducir por cualquier lugar del territorio nacional. Veamos: Un total de 3,128 personas perdieron la vida en RD y otras 19,960 resultaron heridas como consecuencia de 14,179 accidentes de tránsito en el 2024, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Ver = https://elnacional.com.do/accidentes-de-transito-dejaron-3128-muertes/ ¡Ah! A partir del próximo 4 de agosto los conductores que estacionen de forma indebida en el DN deberán asumir los costos de remolque, traslado, custodia y retención de sus vehículos, anunció el fideicomiso estatal Parqueat_RD. = https://almomento.net/conductores-estaciones-mal-deberan-pagar-costos-remolque/

►De la Embajada EUA-RD: Cuando se le otorga una visa, el ciudadano debe cumplir con las leyes de inmigración de USA. Permanecer en los EE. UU. más allá del tiempo autorizado puede resultar en deportación y una posible prohibición permanente de ingreso en el futuro. Todos los solicitantes de visa estadounidense pasan por rigurosos controles de seguridad, que incluyen verificaciones en bases de datos policiales y antiterroristas. Una visa de los EE. UU. es un privilegio, no un derecho. Si viola la ley o hace un uso indebido de ella, esta puede ser revocada.

►Un valor dominicano en NY: Manuel Rodríguez, oriundo de la ciudad capital-RD, de 57 años, reside desde hace décadas en NY. Su profesión como asesor financiero le permite asistir y orientar a múltiples propietarios de pequeños negocios en diversos lugares del estado de NY, logrando el impulso en esos establecimientos, permitiéndoles despegar económicamente y brindar mejores servicios a los residentes de sus áreas. Posee un post grado en Administración de Empresa y es católico, bases fundamentales para orientar a las nuevas generaciones de que se porten bien con sus padres y la sociedad en general, y tengan como norte estudiar para bien de la sociedad y ellos mismos. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: «Manuel, usted es un valor dominicano en NY».

►Cultura General: Si alguna vez has sentido paz al caminar por un bosque, calma al mirar el mar o consuelo al acaricia su mascota, puede que hayas estado en sintonía con la energía del Arcángel Ariel. En muchas tradiciones espirituales, Ariel es reconocida como la protectora de la naturaleza. Se dice que su misión es cuidar a los animales, purificar las aguas, proteger los bosques y guiar a quienes trabajan por un planeta más equilibrado.

►Salud: Lavarse las manos es una práctica fundamental de higiene que ayuda a prevenir la propagación de enfermedades. Pasos: Usar suficiente jabón, frotar durante al menos 20 segundos, cubriendo todas las superficies, incluyendo el dorso de las manos, entre los dedos, debajo de las uñas y las muñecas. Hasta un 30 % de las infecciones asociadas a la atención sanitaria pueden prevenirse mediante el simple lavado de manos y una adecuada limpieza de las instalaciones hospitalarias, afirmó la Sociedad Dominicana de Epidemiología Hospitalaria.

►Servicio comunitario: Para saber sobre un preso federal o estatal, cuándo salió o saldrá libre (el sistema podría no estar actualizada y se recomienda revisar periódicamente el mismo para ver si ha sido liberado). Usar el buscador de reclusos de la Oficina Federal de Prisiones (BOP). Más información = https://www.bop.gov/inmateloc/

►Sobre el español: Sinónimo de Prostituta = Ramera, furcia, meretriz, cortesana, coima, pelandusca, mesalina, y hetaira. En el lenguaje coloquial dominicano «cuero».

►Frase: Esperpento = Algo grotesco, ridículo o de mala apariencia en general.

►Dólar y Euro hasta este domingo 20: Compra del dólar 59.55 y venta 60.92; Compra euro 68.71 y venta 72.57

►Combustibles: Del 19 al 25 de julio: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10. Regular a $224.80. Gas Licuado a $137.20. Gas Natural $43.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a [email protected]