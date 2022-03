PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Cierran puerta del partido a perremeístas NY: A connotados dirigentes y militantes del PRM-NY le cerraron la puerta de su partido, para boicotearle una rueda de prensa que tenían el pasado miércoles, nos informó una fuente a lo interno de la organización. Responsables: El presidente de la entidad, Neftalí Fuertes, y el alto dirigente y asistente del cónsul, Manny Feliz. La rueda de prensa fue efectuada en la calle, frente al local de la entidad, ubicado en el 1880 de la avenida Carter con la avenida Tremont, en El Bronx. Diiicen que los vehículos pasaban muy de cerca de donde estaban los “compañeros” en la vía pública. ¡Uff! Los perremeístas Rafael Santana, Rafael Paulino, Ruddy Durán, Johnny y José Peralta, John Herrera Griceyis Pérez, Israel Zorrilla, Rafael Vidal, María Lucas, Rayza Marcial, Tania Muñoz, Rosmery Sánchez, y Dioni Nova, hacían coro con Toño Rosario. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=B4c2oiT7htE El Comité Nacional del PRM aprobó la convención de delegados para escoger la dirección partidaria conforme al artículo 153 de los Estatutos del partido. Votaron a favor 593 y 8 en contra. No asistieron el presidente ni vicepresidente de la república. Un ciudadano vociferó “El PRM tiene 849 miembros en el Comité Nacional, y el Partido Comunista de China, con 92 millones de militantes, tiene solo 324, es decir el PRM tiene 525 miembros más. ¡Uff!

►Seguir vacunándose y usando mascarillas: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informan de una nueva variante llamada Ómicron BA.2 que ya representa el 39% de los casos de Covid-19 que circulan en NY y NJ. Constituye casi una cuarta parte de las nuevas infecciones en EUA. Los expertos recalcan la importancia de vacunarse, ponerse el refuerzo, taparse nariz y boca en congregaciones, aunque las autoridades no lo exijan. Ver: https://costaverdedr.com/nueva-variante-omicron-ba-2-representa-actualmente-el-39-en-nueva-york-y-nueva-jersey/

►El edificio consular dominicano en NY: Su adquisición fue pospuesta, a decir del presidente de la comisión negociadora, el prestigioso médico Rafael Lantigua. “Dada las circunstancias actuales del petróleo, el Gobierno nos informó que no será posible por ahora adquirir el inmueble porque se le hace difícil al Banco de Reservas invertir 25 millones de dólares por el momento de austeridad que vive el gobierno dominicano”. Valorado en un poco más de 26 millones, y depositado como adelanto 1.4 millones que serán devueltos para ser depositado en el Banco de Reservas. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=vYffO8NFbW8 ¡Ah! En dicha comisión no figura el congresista Adriano Espaillat, porque renunció desde un principio ya que el Comité de Ética del Congreso de USA no se lo permite. Asimismo, el cónsul Eligio Jáquez se excluyó de participar en la compra en aras de la transparencia. Dicha comisión estaba integrada por Rodolfo Fuertes (Ruddy), prominente líder de la Asociación Nacional de Dueños de Supermercados Hispanos (NSA) en EUA; Rafael Agustín Taveras, asesor del Poder Ejecutivo en asuntos del exterior; Bernardo José de Peña Arias, arquitecto que trabaja en esa área en una agencia de la ciudad, y Ángel García Berroa. Todos a pruebas de honestidad, seriedad y transparencia, vociferó un ciudadano en el Alto Manhattan.

►Hay que comprarlo: Observadores políticos criollos en Brooklyn sostienen que dicho inmueble hay que comprarlo tarde o temprano. La actual oficina consular en NY paga 65 mil dólares mensuales, al cambio actual del dólar son RD$3 millones 500 mil. Es decir 780 mil dólares anuales, al cambio actual son RD$42 millones 510 mil. Ver: https://cdn.com.do/nacionales/consulado-dominicano-en-new-york-paga-us65000-mensuales-por-alquiler-de-local/ Opinólogos preguntan: ¿Las oficinas gubernamentales de RD, con presupuestos millonarios cada una (UASD, INDEX, JCE, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), dependencia del Ministerio de Obras Públicas; Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz y el Correo), instaladas en la sede, pagan por el espacio que ocupan, colaboran con algo o están “free”? Un ciudadano vociferó 26.5 millones de dólares, al cambio, son mil millones 457 mil pesos dominicanos, que en momentos de crisis dan para muchas prioridades.

►Nuevas líneas aéreas en RD: Enjundiosos analistas dominicanos en NYC se preguntan: ¿Qué pasó con la nueva línea Sky Cana, de capital criollo, que viajaría desde el aeropuerto John F. Kennedy-NY a la capital dominicana, Santiago de los Caballeros y viceversa, a final del pasado año, con 3 aviones tipo Boeing A-300-200 para 275 pasajeros dos de ellos, y un tercero para 299 personas? Hizo el primer viaje a RD en diciembre con periodistas invitados y luego no se volvió a saber más nada. Operaría bajo licencia de Air Century, una empresa de transporte aéreo local e internacional fundada en RD (1992). Diiicen que hay conflicto de intereses, porque ambas quieren ser independientes y viajar bajo su propio sello. ¡Huumm! Mientras que la semana pasada se dio a conocer de otra nueva línea aérea llamada Arajet, de capital extranjero y dominicano, e iniciará operaciones en mayo próximo, utilizando la marca Boeing 737 Max, fabricado en USA. En el 2018 uno de ellos se accidentó luego de despegar de Indonesia, muriendo 189 personas. En 2019 otro en Etiopía, muriendo 157 personas, según publica la prensa. Ver: https://www.diariolibre.com/economia/turismo/2022/03/16/estados-unidos-y-europa-han-dado-luz-verde-al-boeing-737-max/1709741 Presidente apoya presentación de Arajet, aerolínea dominicana de ultra bajo costo. Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/actualidad/2022/03/14/arajet-la-nueva-aerolinea-dominicana-de-ultra-bajo-costo/1706956

►De interés para la comunidad del exterior: Por considerarlo de interés reproducimos el artículo que nos envían lectores nuestros desde Brooklyn: ¿Qué hacen los líderes comunitarios en NY? Bla, bla, bla… = https://almomento.net/opinion-que-hacen-los-lideres-comunitarios-en-ny-2/

►El PLD: Todólogos y opinólogos dominicanos en Manhattan y El Bronx consideran que el PLD está feo para la foto. Se le han ido varios altos dirigentes y legisladores hacia la Fuerza del Pueblo (FP). El diputado por Santo Domingo Este, Rafael Castillo, renunció de ese partido la semana pasada, tras 28 años, porque el Comité Político (CP) se ha convertido en un “club de amigos ricos, para protegerse entre sí”. Rafael Paz, excandidato a senador por el DN y miembro del CP, también se fue porque tiene una “cúpula impermeable, que, como odre viejo ha perdido su elasticidad y no permite transitar la ruta hacia los orígenes de esa organización política”. ¡Uff! Los sabiólogos dan como bueno y valido lo planteado por la prensa nacional de que hay 2 corrientes a lo interno del PLD. Algunos para que haya un entendimiento desde la primera vuelta apoyando la candidatura de Leonel Fernández. Otros que deben ir solo porque clasificaría para segunda vuelta. En ese punto, entra en juego la preocupación que tengan los “gringos” que han hecho saber que no quieren de regreso al PLD. ¡Huumm! Los “peledeces” que quieren entenderse con Leonel están al tanto de que el expresidente no tiene objeción de los americanos, que se están entendiendo de lo más bien. ¡Ay, ay, ay!

►Un valor dominicano en NY: Sisko Anthony Cruz, un dominicano en NYC, entusiasta, con una trayectoria de mentor juvenil, organizando a profesionales dominicanos de las nuevas generaciones para promover su progreso profesional; adicionalmente tiene una trayectoria promoviendo las relaciones de la comunidad dominicana y latina con grandes empresas a nivel nacional, como Ford Motor Company y Lincoln, con las cuales ha realizado un importante acercamiento para resaltar los aportes y presencia de los latinos. Es reconocido como un joven emprendedor notable con un importante trabajo de integración entre comunidades latinas y anglo-americanas. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Rafael, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Para diferenciar un contratista confiable de un estafador, comunicarse con el gobierno de su condado o estado para confirmar su licencia y pedir sus comprobantes de seguro. Más información = https://consumidor.ftc.gov/

►Cultura general: Cuando los taínos llegaron al Caribe, este ya estaba habitado por otros pueblos. Lo único que unificaba los ritos y ceremonias de enterramiento era la creencia en un mundo supraterrenal o de ultratumba. Las ceremonias funerarias respondían a diferentes formas. Eran enterrados con sus pertenencias esenciales para que en el más allá reconciliaran la vida personal con la vida material. Si quien moría era un cacique, se acostumbraba, en algunas regiones, a enterrar vivo junto a él a su esposa preferida.

►Dólar y euro hasta este domingo 20 de marzo: Compra del dólar 54.29 y venta 55.62; Compra euro 59.21 y venta 62.83

►Combustibles del 19 al 25 de marzo, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

