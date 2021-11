PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Se cambió la hora en EE.UU.: A partir de las 2:00 de la madrugada de este domingo se cambió la hora en EUA, terminando el horario de verano en el hemisferio Norte y se retrasa una hora al reloj. Cuando sean las 10:00 en EE.UU. en la RD serán las 9:00. Este horario estará vigente hasta el 13 de marzo de 2022, cuando vuelve a cambiarse y ponerse normal como en la RD. Los lugares estadounidenses donde no se cambiará son Hawaii, la mayor parte de Arizona, Guam, Puerto Rico, Islas Vírgenes y Samoa Americana.

►Alcalde electo NYC en RD: El alcalde electo de NYC, Eric Adams, quien tomará posesión el 1 de enero 2022, se encuentra en RD desde este domingo. Es su primera visita fuera del territorio estadounidense siendo escogido, como lo prometió en campaña. Tendrá una agitada agenda y estará acompañado por su mano derecha y fiel estratega político, el concejal dominicano Ydanis Rodríguez, que dirigiera su campaña entre los hispanos en los 5 condados, a través de “Latinos con Eric”. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=egnpduU_jLs Asimismo, por Henry Garrido, director ejecutivo del District Council 37, el sindicato de empleados municipales más grande de NYC, con 125 mil miembros y casi 50 mil jubilados. Rodríguez va acompañado de su asistente, Vantroy Reyes.

►Motivo de su visita: Eric Adams, quien ha ido varias veces a RD, visita el país caribeño como alcalde electo porque su objetivo es establecer acuerdos oficiales con las autoridades de esa nación y dotarla de equipos necesarios, entre otros, camiones de bomberos, ambulancias y una gran cantidad de computadoras laptops. Esa relación debe establecerse en ayudar a las comunidades inmigrantes, ha indicado el escogido alcalde de la ciudad más poderosa del mundo. El concejal Rodríguez sostiene que él lo prometió y cumplió, demostrando su compromiso con nuestros connacionales, así será con otras nacionalidades, afirma. ¡Ah! Una dama de alta alcurnia, social y políticamente en RD, pidiendo reserva de su nombre, nos informó que el influyente senador por Moca, Carlos Gómez, con excelentes relaciones en NY y RD, además de haber vivido por décadas en la Gran Manzana y actualmente presidente de la Comisión Permanente de Dominicanos Residentes en el Exterior del Senado, gestionó un almuerzo en el Palacio entre el presidente Luis Abinader y Adams para este lunes. Luego, el legislador, también gestionó un encuentro en el Congreso con Senadores y Diputados, en horas de la tarde. También, el próximo ejecutivo neoyorkino se reunirá con empresarios de Santiago, entre otros.

►Los dominicanos para Adams: En plena agitada campaña durante las primarias demócratas, Eric Adams llegó a proclamar en dos ocasiones, y luego siendo el candidato oficial para la Alcaldía, lo siguiente: La ciudad de NY tiene la diáspora dominicana más grande del mundo, y él como alcalde se concentraría en ayudarlas, al igual que a otras etnias. “Los dominicanos han sido un gran aliado de mi campaña política, y no me olvidaré de eso; desde el primer día como alcalde trabajaré para establecer mecanismos para ayudar áreas específicas en muchas ciudades de la RD. Seré el alcalde del pueblo, muy especial de los dominicanos que son cerca de un millón en esta ciudad”. ¡Welcome, Mr. Mayor to RD! vociferó un ciudadano en el Alto Manhattan.

►Nuestra misión: Entérate NY nació en el 2015 y desde entonces goza de la aceptación de cientos de miles de lectores alrededor del mundo, a través de más de 20 medios de lectura masiva de la RD, diciendo cosas que otros no publican y son de interés para diversos sectores que componen nuestra comunidad, con cerca de un millón de dominicanos en NYC. Como reflexión dejamos: “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32) y “Quien dice lo que quiere oye lo que no quiere”.

►A quien le sirva el sombrero que se lo ponga: El ser humano tiene plena libertad de decidir personalmente lo que crea y entienda, no como algún “megalómano” = https://quees.wiki/megalomano.htm y/o “tartufo” = https://dle.rae.es/tartufo, que quiere imponer sus criterios, tomando el nombre de la comunidad, sin estar revestido del más mínimo mérito para vociferar y hacer acusaciones infundadas contra ciudadanos. ¡Dios mío! Qué ínfula de ser … Varios periodistas, entre los que figuro, nos propusimos presentar al doctor Yomare Polanco como “Hombre del Año 2020-21”, por sus sobrados méritos y lucha por la transparencia del voto en el exterior, decisiones muy personales las nuestras. Nunca nos apoyamos en institución alguna, como se puede apreciar en la información pública que hiciéramos, no como otros que se hacen llamar líderes de la comunidad, con fines inconfesables, cuyo liderazgo descansa en pies de barro. Trujillo tuvo un hijo llamado Radhamés y en México reside un actor dominicano de apellido García. Hay un “megalómano” y/o “tartufo” en la comunidad criolla de NYC que defiende lo indefendible, al parecer, el exdirector del Voto de los Dominicanos en el Exterior, Gilberto Cruz Herasme, vinculado al desfalco de millone$ de los fondos asignados a las elecciones en el exterior 2020, aplicó en dicho “personaje” el refrán: “El amor y el interés se fueron al campo un día, y más pudo el interés que el amor que le tenía”. ¡Cuánta sabiduría hay en este aforismo! Los refranes recogen a la perfección realidades que se dan a nuestro alrededor. ¡Ah!, también, el “embaucador” ha tenido la esperanza de ser nombrado como director del organismo electoral en NY, diiicen observadores políticos criollos en la Gran Manzana. ¡Uff!

►Tratando de engatusar y embaucar: Para que el “megalómano” y/o “tartufo” no continúe engañando a la comunidad (si quiere), presentamos múltiples pruebas del fraude contra Yomare Polanco y el denunciado de$falco contra la JCE. Es su problema continuar diciendo falacias, porque “no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere oír”. ►La JCE entrega certificación de los ga$to$ en que incurriera en las pasadas elecciones en el exterior. Les fue entregada a las abogadas Fanny Castillo, Margarita Martínez y Rosaurys Villamán. Ver: https://elfarolatino.com/jce-papers-confirman-rd-pago-us25-000-por-cada-voto-en-el-exterior/ ►Actual presidente JCE dice funcionarios OCLEE-EUA confirman destrucción boletas electorales. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=vBp8S_Vi8Ss

►¿Quién dice la verdad?: El “megalómano” y/o “tartufo” en cuestión manifiesta, entre otras imprecisiones, que la impugnación se realiza en las mesas electorales, el mismo día de las elecciones, que pasado ese día no hay espacio para impugnar y eso le pasó a Yomare, dice el “personaje”. Joseph Goebbels, jefe de propaganda nazi cuando Adolfo Hitler (El Führer), proclamaba una y otra vez “miente, miente, que algo queda”. Impugnaciones como manda la ley, firmadas por Francisco Cruz y Pedro Gatón, presidente y delegado político del PLD en Washington DC.

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=xK-4wV0Y27A Lo mismo hicieron Marcos Montilla y Elbito Deris, presidente y delegado del PLD en Nueva Jersey. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=9PNGvnwmSc0 Lo mismo hizo el delegado político del PLD en Filadelfia. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=-Mygy1KTEPE ¿Y entonces? “Ultracrepidiano”.

►Invitación: La comunidad dominicana en EUA queda invitada para este sábado 13, a las 3 de la tarde, a la puesta en circulación del libro “La Cara Rota de la Diáspora” en el Comisionado de Cultura, ubicado en el 541 de la calle 145 casi esquina Broadway en el Alto Manhattan. En esa obra se ofrecen detalles escalofriantes sobre el fraude electoral y denunciado de$falco contra la JCE. ¡Ay, ay, ay!

►Silla de Ruedas en aviones: En nuestro reciente viaje a RD pudimos notar decenas de nuestros connacionales utilizar silla de ruedas figurando en perfecto estado de salud, estando las mismas reservadas para personas discapacitadas y envejecientes. En muchos casos pudimos observar a algunos de ellos pararse y caminar normalmente, cargar bultos y gesticular como cualquier malabarista o atleta. Otros viajeros comentaban la situación, esperando que las líneas aéreas tomen cartas en el asunto, por ejemplo, exigiéndole una certificación médica a quien compre su pasaje, tendiendo apariencia físicamente normal que exija una “silla de ruedas”. El caso es alarmante y a esto las diferentes líneas aéreas que viajan a RD deben parar la situación, no vista cuando se viaja a otros países. Tanto Jet Blue, Delta, AA, y United, entre otras, deben tener dichas sillas solo para discapacitados y envejecientes con problemas al caminar. ¡Mano a la obra! Vociferó un ciudadano en el Alto Manhattan.

►Un valor dominicano en NY: Christofer Marte, hijo de padres dominicanos y nacido en NYC, lleva y manifiesta con orgullo su descendencia quisqueyana. Nació y se crio en el Lower East Side, donde su padre era dueño de una bodega, teniendo que cerrarla por el aumento del alquiler. Marte, siendo niño apilaba latas, asistía a las escuelas públicas locales y a programas extracurriculares. Al graduarse pasó a trabajar como investigador legal en un bufete de abogados de inmigración, antes de aprender sobre la política local y, finalmente, postularse en el 2017 para el Concejo Municipal y perdió. Ahora ganó las primarias a la incumbente asiática Margaret Chin en el distrito 1, que abarca los vecindarios del Bajo Manhattan, el Distrito Financiero, Battery Park City, Tribeca, el Lower East Side, Chinatown, Little Italy, Soho, Noho y el área de Washington Square del Village, considerados los sectores más ricos de NYC. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Christofer, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Aprenda a detectar y denunciar estafas después de un desastre natural en USA. Si alguien le pide dinero para calificar para los fondos de FEMA, es una estafa. Para evitar ser estafado visite para mayor información = https://www.fema.gov/es

►Cultura general: En EUA residen más dominicanos que en 15 provincias juntas de la RD. Según un estudio titulado “Primera Agenda Integral de Cooperación y Desarrollo”, elaborada por el congresista dominicano Adriano Espaillat, y entregado al presidente Abinader durante su reciente visita a NYC en septiembre pasado, la población que en USA se define como dominicana asciende a 2,081,419 personas. El 87.3 % residen en 7 estados, ubicados en el Noroeste y sureste. NY = 866,948 (40.5%); Nueva Jersey = 339,624 (15.2 %); Florida = 261,662 (12.2 %); Massachusetts = 155,669 (7.3 %); Pensilvania = 136,608 (6.4%); Rhode Island = 58,112 (2.7 %); Connecticut = 49,378 (2.3 %). Según el Portal Oficial del Estado RD = https://dominicana.gob.do/index.php/e-municipios/e-localidades/2014-12-16-20-41-38 en 15 provincias dominicanas residen 2,037,147 personas. Barahona (226,898); Mao (207,447); Samaná (168,265); Santiago Rodríguez (164,941); Sánchez Ramírez (157,457); María Trinidad Sánchez (140,784); Monte Cristi (135,710); Bahoruco (118,987); El Seibo (115,889); Hermanas Mirabal (103,974); Hato Mayor (89,578); Ocoa (82,458); Elías Piña (70,589); Dajabón (67,887); Independencia (54,785); y Pedernales (38,941).

►Salud: La gripe estacional (Influenza) es más común durante los meses de otoño e invierno. Cada año, unos dos mil neoyorquinos mueren de gripe y neumonía. La vacuna contra la gripe de este año podría ser la más importante que jamás recibas. Busque los sitios de vacunación llamando al 311, o visitando https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/flu-seasonal.page Vacunarse es la mejor forma de protegerse contra la gripe, dado que es probable que la influenza y el Covid-19 circulen al mismo tiempo esta temporada. Aunque la vacuna contra la influenza no previene el Covid-19, ayudará a disminuir el riesgo de que usted y su familia se enfermen y necesiten atención médica relacionada con la gripe.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 7: Compra del dólar 56.40 y venta 56.90; Compra euro 66.30 y venta 56.90

►Precios de los combustibles quedaron igual esta semana: Gasolina Premium a $272.80 y Regular a $252.80. Gasoil Óptimo a $218.70 y el Regular a $191.90. Gas licuado a $134.10 y el Gas Natural $28.97 el metro cúbico.

►Nuestro idioma: Tartufo = Persona hipócrita y falsa. Ultracrepidiano = Opinar sin conocimiento de causa.

►Cita histórica: “No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. Solo en lo necesario. Solo en lo que mejore la calidad de vida de los dominicanos. (Luis Abinader, presidente RD).

►Truco: Es casi imposible limpiar la tinta de la ropa. O al menos ese sería el caso si no contáramos con el peróxido de hidrógeno. Para las prendas de colores claros, puedes humedecer una bola de algodón con agua oxigenada y aplicarla en el área afectada. Procede entonces a lavar tu ropa de manera normal.

►Curiosidad: ¿Por qué los perros dan vueltas en círculos y son tan selectivos a la hora de evacuar? La explicación la tienen científicos de la Universidad de Ciencias de la Vida, en Praga, tras observar a miles de perros descubrieron que son sensibles al campo electromagnético de la Tierra y por ello se mueven de esta forma tan peculiar. Además, los investigadores afirmaron que siempre evacuan en la misma posición, orientados siempre hacia el Norte o Sur.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a [email protected] o llamar al 917-858-3660

Por Ramón Mercedes