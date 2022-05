PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Ahora Leonel se hizo sentir en NY: Contrario a su visita a final de abril pasado a esta ciudad, el ex presidente de la RD y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, esta vez sí se hizo sentir en NYC y Nueva Jersey. Duró 3 días (desde el pasado miércoles hasta el viernes) efectuando encuentros masivos. El primero, en Perth Amboy-NJ con comerciantes y empresarios del equipo de crecimiento. Segundo, con otros empresarios en West Orange-NJ. Tercero, con otros empresarios en Edgewatter-NJ. Cuarto, cena pro-recaudación de fondos en el Hotel Oheka Castle, en el 135 W. Gate Dr, en Huntington-Long Island-NY. Quinto, encuentro con diferentes personalidades en North Bergen, en River Road. Y sexto, cena-conferencia en “The Excelsior of Saddie Brook, en el 190 Us, Saddie Brook-NJ. Diiicen que “El León” se fue “full”, porque los empresarios re$pondieron al ponerse donde el capitán los vea.

►A la calle: El PLD tiene previsto escoger su candidato presidencial 2024-2028 el 8 de octubre de este año. Aspiran Margarita Cedeño, quien salió este fin de semana en actividades políticas para San José de Ocoa; Francisco Domínguez Brito a La Altagracia; Abel Martínez, el alcalde de Santiago, lo hará en su propia provincia. Otros aspirantes: Luis de León, Maritza Hernández y Karen Ricardo. El presidente del partido, Danilo Medina, inició un largo periplo por el país este domingo, comenzando por Azua, y juramentar 12 mil miembros. ¡Huumm! ¿El exmandatario está aspirando? Preguntan opinólogos. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=zzDkqDQ24kA ¡Bueeeno! Un ciudadano criollo en Washington Heights expresó: “La consigna más bonita es -vuelve y vuelve- eso es la política”. Otro le contestó: “Los “peledeces” han decidido salir “a la calle” para tratar de contrarrestar la estampida hacia donde “El León”. ¡Uff! Todos a la calle. Por su parte, el gobierno lanzó este domingo a nivel nacional sus funcionarios, altos dirigentes del PRM, para hacer contacto con la población, ver la aceptación que tiene la actual gestión gubernamental y a juramentar nuevos adeptos. Mientras, Leonel Fernández se encuentra haciendo un periplo por EUA, juramentando y “collecting”. $u recorrido ha sido definido como muy fructífero por el miembro del Comité Central de la FP y coordinador general del proyecto “300 con Leonel” (Los Multiplicadores de NY), Geraldo Rosario.

¿Diputados del exterior en reelección?: Una fuente del PRM-NY nos informó que los 3 diputados de ese partido en la circunscripción 1-USA ya comenzaron hablar calladamente sobre su reelección. A Norberto Rodríguez, Servia Iris Familia y Kenia Bidó, les llaman “diputados fantasmas”, y no se ven ni en fotos. Principal labor de Rodríguez. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=XccqTYvxbZI De Bidó. Ver: https://www.facebook.com/KENIABIDO2020/videos/307873257843672 De Iris Familia. Ver: https://hoy.com.do/diputada-servia-iris-familia-gestiona-recuperacion-terrenos-invadidos-en-rd/ ¡Uff! Buscan su reelección, porque el exdiputado del PRD por la misma circunscripción, empresario Rubén Luna, está en “Fuerte” cabildeo para ser candidato a dicha posición 2024-2028. Diiicen que Luna tiene como “lobbista” a un dirigente “Fuerte” “Fuerte” en la seccional, pero “una cosa piensa el burro y otro el que lo apareja”, porque para apoyar a Luna hay que ver si ese cabildero gana su reelección también”. ¡Ay, ay, ay! “Está Fuerte” eso, opinan los sabiólogos.

►Deberían instalarlo en el consulado-NY: La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) presentó el portal de datos abiertos, donde se podrá acceder a los procesos de compra y contrataciones por parte del ciudadano. Ver: http://datosabiertos.dgcp.gob.do/query. Opinólogos, todólogos y analistas en El Bronx demandan del “gobierno del cambio” instalar ese mismo sistema en el consulado RD-NY y demás instituciones. Recientemente el director de pasaportes en RD declaró que la renovación de un pasaporte en RD está por el equivalente a unos $25 dólares. En NY la renovación cuesta $130 dólares, y si se pierde, sobre los US$300. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=uEARx47ELu8 Cancillería informó que el consulado RD-NY, entre 2018-2020, emitió 76,582 libretas de pasaporte, percibiendo unos US$13,018,940 y solo se reportaron al Estado US$3,352,194. https://listindiario.com/la-republica/2022/04/22/718330/cancilleria-pondra-orden-a-tarifas-consulares. Actualmente hay varios estados bajo la jurisdicción del cónsul Eligio Jáquez (NY, NJ, CT y PA con 1.3 millones de quisqueyanos), situación que lo ha llevado a conseguir millone$ de dólare$ en el cargo. Parece que presiente que se va, porque a todos le dice que no hay nada, que la cosa está floja, y así evadir tener que asignar cualquier ayuda al echarse la paloma.

►Quiere quedarse: Observadores políticos criollos en el Alto Manhattan analizaron que el cónsul Eligio Jáquez, un hombre educado, caballeroso, sencillo, amable e inteligente que lo convierten en un hombre de estado, busca permanecer en la posición. Le han entregado cerca de 100 reconocimientos “por su buena labor a favor de la comunidad”. ¿Un mensaje indirecto al presidente Abinader? diiicen. Cumplirá en agosto los 2 años en el cargo y por eso el presidente Abinader lo sustituiría para darle paso a otros compromisos, aseguuuran. Pero Eligio quiere quedarse, y por eso hay un equipo de hombres (gordos y flacos) buscando instituciones y personalidades para que lo reconozcan. Tiene bajo su control la oficina principal en la calle 43 en Manhattan; otra en el Alto Manhattan, El Bronx, Long Island, Haverstraw, Nueva Jersey y Pensilvania, a parte de los consulados móviles. Acuden diariamente unas 500 personas en busca de diferentes documentos, sostienen los todólogos, situación que ha llevado a Eligio a estar “full” con millone$ de dólare$ (8). Recuerdan que el propio MIREX expuso que en dos años el consulado RD-NY percibió US$13,018,940 y solo se reportaron al Estado US$3,352,194. ¡Uff!

►Muy leído en NY: Los enjundiosos artículos del versado columnista dominicano Nelson Encarnación (periodista, castrista y chavista; conductor de GEOPOLITICA de Lunes a viernes, 8:00 a.m. por “EN Televisión”, canales 31 de Claro, 33 Altice y Aster) son muy leídos entre los diferentes sectores criollos en NYC (políticos, profesionales, empresarios, comunitarios y ciudadanos comunes, entre otros) por dos razones, diiicen observadores políticos criollos en el Alto Manhattan: 1) Sus enfoques van dirigidos a temas que los dominicanos viven debatiendo a diario en los diferentes lugares de la Gran Manzana. 2) Porque residió por 10 años en la urbe, codeándose con todos esos sectores mencionados anteriormente, quienes lo valoraban de primera cuando se reunían en peñas, encuentros informales, charlas y compartiendo personalmente, porque siempre los temas tratados los llevaba a profundidad con clara y fácil interpretación. Su último artículo viene a apadrinar nuestra observación y por eso se lo enviamos, sostienen los todólogos y opinólogos. Ver: https://www.elcaribe.com.do/opiniones/vision-global/cumbre-de-cual-america/

►Abogado que resuelve en RD: Quisqueyanos residentes en NYC que han viajado a RD en los últimos meses han dado constancia, de manera espontánea y circunstancial, que el doctor Tamayo Tejada, ex consultor jurídico del consulado RD-NY, le ha resuelto casos ante Tribunales dominicanos de demandas en particiones de herencia, inversiones inmobiliarias -compras y ventas de propiedades-, reclamos laborales, inmigración y accidentes vehiculares, entre otros casos. Atribuyen sus buenas defensas a favor de sus connacionales al conocer las leyes de RD y en la Gran Manzana, diiicen. Se retiró a dominicana, con bufete en la calle Pina #107, esquina Beller, Suite #201, Ciudad Nueva, teléfonos 809-692-5107 y 849-360-7614. E-email: [email protected]. Nuestros parabienes desde la urbe por tan significativos servicios legales a nuestras gentes, que en muchas ocasiones tratan de engañar en el país caribeño. ¡Felicitaciones!

►Un valor dominicano en NY: Lourdes Ventura, abogada, actualmente jueza de la Corte Suprema del 11 Distrito Judicial de NY, desde muy jovencita se caracterizó por defender las causas sociales y comunitarias de su vecindario en Queens. Llenaba formularios a los residentes, se convertía en intérprete y gestionaba a una familia ante las autoridades el por qué le habían detenido a un hijo u otra situación. Al graduarse manifestó que quería trabajar en su comunidad (Queens), siendo su primer puesto en la fiscalía. En cualquier lugar y circunstancia, siempre pone en alto la dominicanidad. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Lourdes, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Cuando muere un ser querido se debes noticiar a los programas y agencias del Gobierno para proteger su patrimonio y evitar pérdidas: Seguro Social (SS) para devolver los pagos de beneficios recibidos. IRS para presentar la declaración final de impuestos. Departamento de Estado para solicitar la cancelación del pasaporte. Para estas diligencias visitar = https://www.usa.gov/espanol/

►Cultura general: La Segunda Enmienda de la Constitución de USA protege el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Así, EUA es uno de los países con menores limitaciones para adquirir y portar armas de fuego. Es parte de la llamada Carta de Derechos estadounidense (Bill of Rights). Como consecuencia de balas (homicidios o suicidios) en el 2019 perdieron la vida en territorio estadounidense 39,580 personas; en 2020 la suma de 43,671; y en el 2021 la cantidad de 45,006.

►Dólar y euro hasta este domingo 22 de mayo: Compra del dólar 54.45 y venta 55.57; Compra euro 56.45 y venta 60.17

►Combustibles del 21 al 27 de mayo, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

