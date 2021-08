PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►PLD acusa PRM boicotear visita Abel en NY: Ver: https://www.youtube.com/watch?v=YBdDXoy2sVQ El diputado del PLD Gustavo Sánchez, miembro del Comité Político (CP) y vocero de la bancada de esa organización en la Cámara Baja y del anunciado precandidato presidencial Abel Martínez, a quien acompaña en su periplo por EUA, denunció y lamenta que el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y el mismo presidente Luis Abinader, se hayan prestado para que personal de Cancillería quisieran boicotear el pasado viernes un acto político en NY del alcalde de Santiago. “Eso es inaceptable y unos videos confirman lo que estamos diciendo”, dice el veterano legislador. “Lamentamos que el PRM en aras de disminuir la proyección que tiene Abel, propiciara que personal de sus instituciones haya pagado para tratar de boicotear un acto en medio de la democracia que estaba llevando a cabo el PLD. Un observador criollo en el Alto Manhattan sostuvo: “lo que no sabía el grupo de protestantes (Acción Rápida) es que lo vigilaban, porque la toma de un video ellos agrupados supuestamente pagando a los que participaron, así lo confirma”. No se sabe a ciencia cierta si se repartió dinero para esos fines, pero en la percepción de los dominicanos en NY reina que sí hubo $$$. ¡Huumm!

►Base de la denuncia del PLD: Ver: https://www.youtube.com/watch?v=bS3ZoeKooic La denuncia hecha por el diputado del PLD Gustavo Sánchez, tiene su origen documentado en que la joven Rafaelina Mariluz Fermín Abreu es la directora de la Sección de Codesarrollo del Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX) en Nueva Jersey, una dependencia de Cancillería, con sueldo mensual de $1,400 dólares (equivalente a 82 mil pesos dominicanos), nombrada mediante resolución No.02-20 en la entidad gubernamental (1 diciembre 2020) y era de las principales promotoras de la protesta contra Abel, frente a Alianza Dominicana, ubicada en el 530 W de la calle 166, esquina avenida Audubon, en el Alto Manhattan. Diiicen que pagaron a los que participaron de la protesta, alegan peledeístas. Ver: https://informadord.com/diputado-pld-acusa-a-abinader-de-enviar-a-mariluz-fermin-del-prm-a-boicotear-actividades-de-abel-en-ny-denuncian-cobra-us1450-en-el-index-y-pago-a-personas-para-que-asistan/ ¡Ay, ay, ay!

►El que calla otorga: Este refrán pueblerino es un dicho popular con el cual se da a entender que quien no presenta ninguna objeción sobre lo dicho o expresado por otra persona, sino, por el contrario, guarda silencio, entonces está concediéndole la razón. El vocero del proyecto “Abel Martínez”, diputado Gustavo Sánchez, escribió que si el jefe de Estado (presidente Abinader) y del PRM, Ignacio Paliza, no rechazan estos actos, estarían dando su consentimiento. Algunos “peledeces” ya están diciendo que Abel no llevó 500 dominicanos al local de “Alianza” en el Alto Manhattan porque los del PRM distribuyeron miles de dólares, entregando entre 50 y 100 dólares a personas que ellos sabían que irían al acto, para que no asistieran. Un Twitter del legislador, expresa: Muy lamentable que @JosePaliza presidente del @PRM_Oficial y que el presidente @luisabinader se presten a enviar empleados de su gobierno a pretender boicotear actos políticos que como el que desarrollaba @AbelMartinez en NY solo sirven para desnudar el fracaso de su gobierno. Un ciudadano en la calle Dyckman vociferó “victimizaron al PLD, partido que salió ganando por la cretinada de la perremeísta”.

►Paliza responde a diputado PLD: El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, respondió este sábado a las acusaciones hechas por el diputado del PLD Gustavo Sánchez. Paliza utilizó su cuenta de Twitter para decirle al diputado del PLD que el PRM “se ha caracterizado por hacer política de forma distinta en las ideas y de manera transparente, como las acciones de nuestro gobierno. Cualquier conducta distinta, es de quienes las lleven a cabo”. Un ciudadano en El Bronx vociferó “entre políticos se puede esperar cualquier cosa”. ¡Huumm!

►Abel, tratado como un presidente en USA: Desde ya tenemos que ir presentando a Abel Martínez como el futuro presidente de la RD, dijeron a Entérate NY algunos allegados del anunciado precandidato presidencial del PLD. Nos confirmaron, pidiendo reservas de sus identidades, que llegó en un avión “fletao” desde dominicana por el aeropuerto privado de Teterboro en Nueva Jersey. Se hizo acompañar de 25 diputados, ex senadores y ex diputados, síndicos y ex síndicos, entre otros tantos. A Boston lo acompañó una hilera de “jeepetas”, y cuando llegó al local de Alianza Dominicana, con una protesta que le tenían, cerca de 40 compañeros formaron un cordón y lo penetraron al edificio en 10 segundos, además, nos hicimos acompañar de algunos carros policiales del precinto 33. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=B3J7apA6RL4

►Le componen canción Abel en NY: Una canción dedicada al anunciado precandidato presidencial del PLD y alcalde de Santiago, Abel Martínez, se escucha incesantemente en el Alto Manhattan entre políticos dominicanos, comunitarios, taxistas, bodegueros y en barberías, entre otros lugares propiedad de quisqueyanos. La misma fue compuesta por el cantautor dominicano Darío Gómez, quien se inspiró en el accionar político, a través del tiempo, de Martínez. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=j6YtMLUu_Nw

►Como la fiesta de los monos termina elección: La elección entre periodistas del CDP-NY, celebrada el pasado viernes en el Club Deportivo Dominicano en el Alto Manhattan, fue suspendida porque terminó como la fiesta de los monos. Un sector alega validar los votos por cartas enviadas por miembros al no poder asistir por asunto de viaje, enfermedad y trabajo, y el otro sector alega que la Comisión Electoral Nacional de RD establece que el voto debe ser universal, presencial y secreto. Hay un supuesto periodista identificado como Benjamín Valverde (El Ratón), que no se le conoce ningún medio donde ha escrito ni escribe y que entrara por la puerta trasera al Colegio, diiicen, que provocó a varios comunicadores y trató de impedir en horas de la tarde que el autor de esta columna conversara con la candidata Jenny Gómez, provocándose una discusión y cruce de brazos en tono violento. También discutió sin razón con otros e incluso el susodicho “comunicador” trató de agredir al reconocido, valorado y respetado periodista Darío Abreu, presidente de la CE-NY porque le llamó al orden. El Ratón Valverde quiso convertirse en “ley, batuta y constitución” ¡Uff! Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Fvjw3MG83hE

►Un valor dominicano en NY: David Hiraldo, un dominicano con décadas en la Gran Manzana, se ha destacado como un ciudadano ejemplar cuyo accionar debe ser emulado. Graduado en City College en diferentes áreas de educación, siempre destaca su origen dominicano. Desde hace 6 años dirige el Instituto Técnico del Renacimiento (RTI), que gradúa anual y gratuitamente a cientos de personas mayores de 17 años en diversas áreas técnicas (plomería, electricidad, carpintería, asistente de oftalmología, informática, instalación del sistema de aire central (HVAC) y paneles solares. Después de graduado la licencia le permitirá trabajar en los 50 estados de EUA. Las inscripciones en su página web: https://renaissancetechnicalinstitute.org/ y [email protected], llamando al 212-722-5000 o enviándola por Fax 212-722-5022. El local del RTI está ubicado en el 173 East de la calle 112, entre las avenidas Lexington y Tercera en Manhattan. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “David, usted es un valor dominicano en NY”. Mayores informaciones: Ver: https://atento.com.do/dominicano-nyc-dirige-instituto-gradua-cientos-jovenes-anual-en-carreras-tecnicas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dominicano-nyc-dirige-instituto-gradua-cientos-jovenes-anual-en-carreras-tecnicas

►Cultura general: Así como las madres y maestros tienen su día especial para celebrar en México, pocos lo saben, pero también los borrachos tienen su fecha y se celebra justamente el 20 de mayo. Una tradición que arrancó en México y se ha trasladado a varios países de Latinoamérica y Europa, donde la gente se reúne con a compartir una cerveza. https://govtbenefits.org/food-stamps-application/

►Servicio comunitario: TANF también conocido como “welfare” busca asistir a las familias para que puedan recuperarse de las dificultades y salir adelante. Mayor información. Ver: https://www.usa.gov/espanol/programassociales

►Salud: La manzana contiene una fibra soluble llamada pectina, que ayuda a reducir el colesterol en la sangre, y evita que se acumule en las paredes de los vasos sanguíneos. También contiene potasio, mineral que ayuda a controlar la presión arterial, y puede reducir el riesgo de un ataque cardiaco.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 29: Compra del dólar 56.38 y venta 57.45; Compra euro 65.52 y venta 69.16

►Precios de los combustibles quedaron igual esta semana: Gasolina Premium a $261.80 y Regular a $243.30. Gasoil Optimo a $212.20 y el Regular a $188.90. Gas licuado a $127.10 y el Gas Natural $28.97 el metro cúbico.

►Nuestro idioma: Abnegación = Renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas.

►Cita histórica: Nos reímos del honor y luego nos sorprendemos de encontrar traidores entre nosotros. (Clive Staples Lewis, escritor y teólogo laico británico).

►Truco: Limpiar manchas de la ropa. Una cucharada de bicarbonato y otra de agua. De esta manera ayuda a eliminar salpicaduras de fruta, vino, manchas de grasa, tinta, café o té. Saldrá una espuma blanca que empezará a actuar sobre la mancha, así que espera unos minutos a que esta actúe. “Cuanto antes se trate la mancha menos posibilidad hay de que ésta se siga adhiriendo a las fibras del tejido”.

►Curiosidad: La higiene en la Edad Media era pésima. La familia se bañaba en la misma tina. Lo hacían por orden patriarcal y una vez al año, porque los médicos de la época decían que el agua caliente transmitía muchas enfermedades, especialmente infecciones, porque abría los poros de la piel y la gente temía al baño. Generalmente se bañaban en el mes de mayo ya que las bodas solían celebrarse en junio.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a [email protected] o llamar al 917-858-3660

Por Ramón Mercedes